“Wir müssen nicht, wir können und wollen“ : Das sagt FC-Sportdirektor Christian Keller zum Conference-League-Rückspiel

Köln Zwei Tage vor dem Conference-League-Rückspiel gegen den Fehérvár FC hat sich Christian Keller zu der bevorstehenden Aufgabe geäußert.

Fünf Pflichtspiele hat der 1. FC Köln in dieser Spielzeit absolviert, für Sportdirektor Christian Keller ein guter Zeitpunkt das erste Fazit zu ziehen: „Mit den Ergebnissen in der Liga, aber auch allgemein mit den Auftritten sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir haben jetzt bei zwei Champions-League-Teilnehmern ein jeweils verdientes Unentschieden geholt“, sagte Keller. „Davor haben wir einen sehr verdienten Heimsieg gegen Schalke eingefahren. In sofern war es in der Liga ein sehr guter Start – mit guten Leistungen. Zudem mit Spielern, die man vielleicht nicht so erwartet hätte.“

Nicht ganz so zufrieden zeigte sich der Sportdirektor dagegen mit dem Pokal-Ergebnis gegen Regensburg. Der FC war im Elfmeterschießen in der ersten Runde gescheitert. “Im Pokal bin ich auch der Meinung, dass die Leistung über weite Strecken okay war. Leider sind wir ausgeschieden“, so Keller weiter. „Das haben wir uns selbst zuzuschreiben. Da müssen wir uns selbst an die Nase packen. Das haben wir uns anders vorgestellt.“

Keller nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Anders vorgestellt hat sich der FC auch den Auftritt in der Conference League. Zwar haben die Kölner Verantwortlichen das Erreichen der Gruppenphase nicht als Ziel vorgegeben und einen möglichen Erlös von rund zehn Millionen Euro einkalkuliert, dennoch sollte der Gegner Fehérvár FC für die Geißböcke eine lösbare Aufgabe sein. „In der Conference League haben wir wie die Feuerwehr losgelegt und jeder ist davon ausgegangen, dass es läuft und es nach dem Hinspiel in der richtigen Richtung sein soll“, sagt Keller. „Leider hat uns die unerwartete Rote Karte aus dem Konzept gebracht. Dann haben wir zwei Konter und schöne Gegentore bekommen. In der zweiten Halbzeit sind wir angelaufen, ohne, dass wir zwingend werden konnten. Dann verlierst du ärgerlich.“