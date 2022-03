Zwischen Freude und Schock : FC-Trainer Steffen Baumgart durchlebt ein Wechselbad der Gefühle

Köln Mit dem 1:0-Erfolg über Bayer Leverkusen hat der 1. FC Köln den ersten Saisonsieg gegen ein Spitzenteam eingefahren. Doch Trainer Steffen Baumgart ging während des Spiels dennoch durch ein Wechselbad der Gefühle.

Kein Wunder, für Baumgart war es mehr als nur der Erfolg im Nachbarschaftsduell, sogar mehr als der ersehnte erste Saisonsieg gegen eine Mannschaft aus der Top fünf. „Wir freuen uns, heute nicht nur zu punkten, sondern auch aus meiner Sicht den Klassenerhalt zu sichern“, sagte der Trainer. „Es muss schon viel passieren, dass wir noch absteigen.“ Mit 39 Punkten dürfte der FC in der Tat den Klassenverbleib in trockene Tücher gebracht haben. Seit Einführung der Drei-Punkte-Regel benötigte nie ein Club die magische Grenze von 40 Punkten um dem Abstieg zu entgehen. Aktuell beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz 16 Zähler, 24 sind noch zu vergeben. „Wir haben noch nicht mal Frühling und wir haben den Klassenerhalt geschafft, das ist doch schön“, fuhr Baumgart glücklich fort.

Köln erneut sehr offensiv ausgerichtet

Während des Spiels war der Kölner Coach noch durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen. Die Anspannung war Baumgart zu Beginn der Begegnung anzusehen. Dabei hatte der Trainer offenbar mit seiner kompakten Raute im Mittelfeld die richtige Taktik gefunden. Bayer tat sich schwer, brachte die schnellen Außen nicht Stellung. Einzig Paulinho tauchte gleich zwei Mal im ersten Abschnitt von Marvin Schwäbe auf. Erst scheiterte die Offensivkraft an den eigenen Nerven, dann am starken Kölner Keeper.

Der FC blieb sich dagegen seiner Linie treu, lief Leverkusen hoch an und bemühte sich, die eigenen Außen einzusetzen. Wirklich gefährlich waren die Geißböcke aber auch nicht. Baumgarts Gefühlszustand änderte sich dann aber Mitte der ersten Halbzeit, nachdem folgenschweren Zweikampf zwischen Luca Kilian und Florian Wirtz. Der Nationalspieler wurde minutenlang behandelt und musste dann ausgewechselt werden. Wirtz erlitt einen Kreuzbandriss. Ob der Youngster rechtzeitig für die WM in Katar fit wird, ist mehr als fraglich. „Ich wünsche Florian Wirtz alles Gute. Ich hoffe, dass er schnell wieder auf die Beine kommt! Für uns alle war das ein Schock“, sagte Baumgart und reagierte wütend auf einige Kölner Anhänger, die Wirtz mit hämischem Gesang vom Platz verabschiedeten. „Das ist nicht in Ordnung. Das ist nicht okay. Das ist unnötig“, sagte der Trainer.