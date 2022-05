Exklusiv-Interview mit FC-Trainer Steffen Baumgart : „Ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten Kader hinkriegen“

Foto: Benjamin Westhoff

Interview Köln Mit Steffen Baumgart ist ein attraktiver, vor allem aber erfolgreicher Fußball nach Köln zurückgekehrt. In Teil I unseres Exklusiv-Interviews äußert sich Steffen Baumgart zu dem Vertrauen in die Mannschaft, seinem Erfolgsrezept und der großen Herausforderung des künftigen Kaders.

52 Punkte aus 32 Spielen – keine Kölner Mannschaft hat seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel diese Marke knacken können. Der FC spielt attraktiv und erfolgreich wie selten zuvor. Auch ein Verdienst des Trainers Steffen Baumgart. Der 50-Jährige wechselte zu Saisonbeginn an den Rhein, hat dem FC ein neues Gesicht verliehen und eine ganze Stadt euphorisiert. Der Lohn: die Geißböcke stehen unmittelbar vor dem europäischen Wettbewerb. Im ersten Teil des Exklusiv-Interviews äußert sich der Erfolgstrainer gegenüber Guido Hain und Simon Bartsch zum Glauben an das Team, die Entwicklung seiner Spieler und die Zukunft des Vereins.

Herr Baumgart, kann Glaube eigentlich Berge versetzen?

Steffen Baumgart: Ob das jetzt Berge sind, kann ich nicht sagen. Ich glaube aber schon, dass man mit Glaube viel erreichen kann.

Zum Beispiel aus einem Fast-Absteiger einen Europa-League-Anwärter machen, und das mit fast identischem Kader. War das purer Glaube oder wie erklären Sie diese Wandlung?

Baumgart: Dass die Jungs die Qualität haben, habe ich von Anfang an gesagt. Und, dass wir den Glauben daran hatten, dass die Jungs eine höhere Qualität haben. Es ist schön, dass sie das im Laufe der Saison unter Beweis gestellt haben. Natürlich hat der Erfolg auch viel mit dem Fußball zu tun, den wir spielen. Und mit dem Glauben unserer Spieler daran, dass es funktioniert.

Wie haben Sie denn diesen Glauben transportiert und den Spielern vermittelt?

Baumgart: Es ging um die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen. Darüber haben wir von Anfang an mit den Spielern gesprochen. Meine Vorstellung und die unserer Spieler passten zusammen. Dazu kommt die Attraktivität dieser Spielweise für den Zuschauer. Die Frage war eher, ob wir unsere Vorstellungen auch umgesetzt bekommen. Wir haben dann relativ schnell gemerkt, dass das funktioniert. Für mich war das klar, weil das auch schon bei Mannschaften mit weniger Qualität der Fall war.

Sie meinen damit auch den SC Paderborn, mit dem Sie ähnlich wie jetzt sehr mutig und offensiv agierten.

Baumgart: Ja. Zunächst sind wir trotzdem in die Regionalliga abgestiegen. Nur weil 1860 keine Lizenz für die Dritte Liga erhalten hat, sind wir dringeblieben. Dann sind wir in die 2. Liga aufgestiegen und haben weiter so Fußball gespielt. Jeder hat damals gesagt: So geht das nicht – und am Ende sind wir in der ersten Liga gelandet. In diesem Stil haben wir dort weiter agiert. Unsere Qualität hat da zwar nicht mehr gereicht, aber der Fußball sah gut aus. Es ist also nicht nur Glaube, sondern bedeutet, immer weiter daran zu arbeiten.

Sie haben sich vor einem knappen Jahr die Relegationsspiele der Kölner angeschaut. Haben Sie damals schon die Qualität erahnt?

Baumgart: Die Qualität habe ich auch in unseren Spielen mit Paderborn gegen Köln gesehen. Viele Spieler waren damals schon da. Tony Modeste, Jonas Hector, Timo Horn oder Rafael Czichos, der uns inzwischen verlassen hat – ganz viele Spieler haben eine hohe Qualität. Was im Fußball häufig zu beobachten ist, dass Leute von außen mehr Qualität haben möchten.

Wo Sie Anthony Modeste erwähnen, spielte nicht eine gewisse Unsicherheit mit, dass er wirklich noch einmal zur alten Form finden würde?

Baumgart: Nein. Für mich nicht. Sie können Jörg Jakobs (Interims-Sportchef des FC, d. Red.) gerne fragen. Der schuldet mir ein Essen, weil ich von Anfang an gesagt habe, dass Anthony Modeste funktionieren wird. Das hat er jetzt eingelöst.

Die Spieler, die ja teilweise schon auf dem Abstellgleis standen, müssen aber auch selbst das Gefühl haben, dass Sie es noch einmal packen können.

Baumgart: Das Wichtigste ist Vertrauen. Und es ist die tägliche Arbeit. Auch Gespräche gehören dazu. Wir haben schnell geklärt, was jeder vom anderen will. Deswegen war die Überzeugung relativ schnell da. Auch wenn der Weg am Anfang lang schien. Den sind alle von Beginn an mitgegangen, haben ihm nicht nur vertraut, sondern haben ihn auch umgesetzt. Und dabei haben sie schnell gemerkt, dass das tatsächlich funktionieren kann. Dass es so gut läuft wie bisher, das konnte keiner voraussehen.

Grundlage für das Vertrauen war doch auch sicherlich der gute Saisonstart, der die Überzeugung in die eigenen Fähigkeiten weckte.

Baumgart: Nein, das ging in den Spielen der Vorbereitung los: Was wir verlangt haben, was wir erwartet haben und wie die Jungs das umgesetzt haben. Da hat man direkt gemerkt, dass unser Fußball so funktionieren kann. Viele sagen, mit den Resultaten kommt das Selbstvertrauen. Ich sage aber, mit der Leistung kommt das Selbstvertrauen. Wir haben den Jungs oft gesagt, dass die Ergebnisse kommen, wenn wir so weiterspielen.

Inzwischen hat die Mannschaft mit vier Siegen in Folge das, was man einen Lauf nennen muss.

Baumgart: Nach der Halbserie habe ich gesagt: Entwickeln wir uns weiter, werden wir auch die Spiele gewinnen, die wir bis jetzt unentschieden gespielt haben. Und wenn wir sie dann gewinnen, werden wir sie auch höher gewinnen. Wenn Sie die Jungs jetzt fragen würden, können sie sich gar nicht mehr vorstellen, anders zu agieren

Zu Beginn Ihrer Amtszeit haben Sie vom zwölften Tabellenplatz gesprochen. Auch, dass die Offensive funktionieren würde und dass der Kader ligatauglich sei. Es gab Experten, die das belächelt haben. Wer hat damals aus Ihnen gesprochen: Gesundes Selbstvertrauen, der Motivator?

Baumgart: Nein, der Fußballtrainer.

Sie haben also nicht irgendwo eine Kristallkugel versteckt?

Baumgart: An erster Stelle stand wirklich die Überzeugung in die Jungs und in den Fußball. Und die war von Beginn an vorhanden. Außerdem halte ich nichts von Experten, die nur von außen draufschauen.

Warum nicht?

Baumgart: Weil Sie nicht wissen können, was intern abläuft. Wir können uns gerne unterhalten, sie dürfen gerne eine andere Meinung haben – sie können aber nicht wissen, was in den Jungs vorgeht. Ich war mit relativ sicher, dass die Spieler eine höhere Qualität haben, als sie gezeigt haben.

Wie?

Baumgart: Wenn du offensiver spielst, bekommst du mehr Torchancen und schießt mehr Tore. Spielst du mutiger, kannst du mal ein Spiel verlieren, das wird aber nicht auf Dauer der Fall sein. Spielst du intensiver und läufst mehr als der Gegner, gewinnst du mehr Zweikämpfe, bist mehr im Ballbesitz. Das sind alles Dinge, die auf Dauer – nicht jedes Spiel – für den Erfolg sprechen.

Hatten Sie dennoch Sorge, dass das mit der knappen Sturmbesetzung nicht klappen würde. Modeste war ja lange außer Form, Sebastian Andersson hatte häufig Verletzungsprobleme.

Baumgart: Nein. Ich beschäftige mich aber auch nicht mit Dingen, die nicht funktionieren. Jeder erklärt doch jedem, was nicht geht. Ich erkläre lieber, was geht.

Wie packen Sie die Spieler denn an? Die folgen Ihnen ja anscheinend überall hin.

Baumgart (lacht): Ob sie mir überall hin folgen, weiß ich nicht. Man muss sich aufeinander verlassen können. Wenn ich von meinen Innenverteidigern fordere, hinten rauszuspielen, dann muss ich auch damit leben, dass sie den einen oder anderen Ball nicht an den Mann kriegen.

Kam das zu Ihrem Leidwesen häufiger vor in dieser Saison?

Baumgart: Wenn man es genau betrachtet, haben wir drei große Fehler gemacht, aus denen Gegentore resultierten: zwei gegen Union Berlin und eins gegen Mainz. Auf der anderen Seite haben wir mit unserem Fußball 52 Punkte geholt.

Sie werden oft dafür gelobt, dass sie jeden einzelnen Spieler verbessert haben. Zum Beispiel Salih Özcan, Anthony Modeste, Timo Hübers oder Benno Schmitz. Inwiefern spielt die Psyche und die Motivation bei dieser Entwicklung eine Rolle?

Baumgart: Die größte Motivation ist doch, dass die Jungs Spaß haben und wissen, dass sie Spaß haben dürfen. Und dass sie Fehler machen dürfen. Der Trainer macht Fehler, die Spieler machen Fehler. Die Frage ist, ob ich mit Dingen, die falsch laufen, als Fehler umgehe oder einfach nur als Fakt.

Zu viele Fehler sind aber irgendwann nicht mehr auszugleichen.

Baumgart: Fehler oder Sachen, die nicht gut laufen, muss ich verändern. Wenn Spieler erkennen, dass sie dadurch besser werden, dann lässt sich leichter mit ihnen darüber reden. Mark Uth ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, er ist noch nie so viel gelaufen wie in diesem Jahr. Und mittlerweile trifft er sogar wieder die Kiste und bereitet Tore vor.

Er hat sich am Anfang der Saison aber auch beschwert...

Baumgart: Ich beschwere mich ja auch ab und zu mal. Auch zu Hause. Und mache es trotzdem – und es funktioniert. Meine Kinder beschweren sich auch über ihren Vater, der ihnen sagt, was sie zu tun haben. Aber am Ende merken sie, dass es funktioniert.

Ist der Lerneffekt der Mannschaft auch ein Grund dafür, dass das Team gerade jetzt im Schlussspurt, nicht nur körperlich, sondern auch im Kopf vollkommen aufgeräumt wirkt, beachtlich klar und fokussiert?

Baumgart: Fokussiert sollte sie immer sein. Trotzdem können die Ergebnisse negativ ausfallen, aber die Leistung stimmt ja dennoch. Die bislang letzte Niederlage gegen Union haben wir nicht kassiert, weil die Leistung nicht stimmte. Allein: Wir haben einen Fehler mehr gemacht. Es war keine gute Leistung, aber auch keine, von der man behaupten müsste, wir hätten eine Niederlage verdient.

Wie oft war das in der Saison der Fall?

Baumgart: Es gab nur ein einziges Spiel, bei dem ich komplett unzufrieden war, und das war gegen Hoffenheim im Hinspiel (0:5, d. Red.). Bei allen anderen Niederlagen konnte man sagen, damit kann ich umgehen, wir haben auch viele Sachen sehr gut gemacht. Und das vermitteln wir den Spielern auch.

Sie sprechen häufig von der Entwicklung der Mannschaft. Haben Sie sich selbst in Köln auch weiterentwickelt?

Baumgart: Ich hoffe doch (lacht). Nach dem Hinrunden-Remis in Bielefeld ist es gegen Augsburg schon besser gewesen, selbst, wenn wir verloren haben. Wir haben im Trainerteam gesehen, was wir besser gemacht haben. Inzwischen haben wir uns nochmal weiterentwickelt. Eigentlich gegen keine Mannschaft war das Rückspiel schlechter als das Hinspiel.

An welche Partien erinnern Sie noch?

Baumgart: Das Derby gegen Gladbach in Köln war trotz unseres Sieges über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel. In Gladbach gab es keine Fragen. Auch gegen den FC Augsburg, der ja schon bei unserem 0:2 im Hinspiel eine sehr defensive Haltung an den Tag gelegt hat, gab es vergangene Woche beim 4:1 ebenfalls keine Fragen mehr. Das ist doch schön zu sehen. Das sind die Spiele, in denen zu beobachten ist, dass sich nicht nur der Trainer, sondern das gesamte Trainerteam auch entwickelt hat.

Vor dem Augsburg-Spiel haben Sie die Aufstellung quasi offenbart. Gehört das auch zum Selbstverständnis, dass die Mannschaft nur auf sich schaut.

Baumgart: Um mal eine Gegenfrage zu stellen: Wie hätte die Mannschaft großartig anders aussehen können?

Ertappt.

Baumgart: Die Viererkette stand fest, der Torwart und, dass mit Ellyes Skhiri nur noch ein Sechser spielt, wenn Dejo (Dejan Ljubicic, d. Red.) weiter vorne zum Einsatz kommt. Es ging also nur um die zweite Stürmerposition. Die Überraschung war ja eher, dass Mark Uth nicht weiter vorn als Stürmer gespielt hat, sondern Jan Thielmann.