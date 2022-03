1. FC Köln vor dem Spiel gegen Union Berlin : FC-Trainer Steffen Baumgart vor wichtigen Personalentscheidungen

Könnte Benno Schmitz als rechter Verteidiger gegen Union Berlin ersetzen: FC-Profi Kingsley Ehizibue. Foto: AP/Matthias Schrader

Köln Obwohl sich der Trainingsplatz beim 1. FC Köln so langsam wieder füllt, werden viele Nationalspieler erst Mitte der Woche zurückerwartet. Für wen es am 28. Spieltag gegen Union Berlin für die Startelf reicht, muss FC-Trainer Steffen Baumgart abwarten.

Sonne pur erwartete die Profis des 1. FC Köln am Montagnachmittag beim Training. Für die erste Einheit nach der Länderspielpause füllte sich der Platz im Vergleich zur Vorwoche wieder. Florian Kainz, Dejan Ljubicic und Tim Lemperle waren nach Erkrankung wieder zurück. Und auch Kingsley Schindler, der zuletzt aus privaten Gründen fehlte, lief wieder über den Rasen. Doch die Sonne weckte nicht nur Frühlingsgefühle bei den Profis. „Wenn ich das Wetter jetzt sehe, dann mag das von außen sehr schön sein, aber wenn du auf dem Platz läufst, sind das zu letzter Woche zehn Grad Unterschied und am Freitag soll schon wieder Schneefall in Berlin sein. Damit muss auch der Kreislauf erstmal klarkommen“, so Trainer Steffen Baumgart nach dem Training.

Für Schmitz reicht es nicht

Während die einen in die Vorbereitung für das Spiel gegen Union Berlin am Freitagabend wieder voll eingestiegen sind, tastet sich Benno Schmitz so langsam ran. Der 27-Jährige zog sich am vergangenen Spieltag gegen Borussia Dortmund eine Oberschenkelverletzung zu. Laut des Trainers erholt sich der Rechtsverteidiger zwar schneller als erwartet, für das Duell am Freitag wird es jedoch nicht reichen. „Das wird dann Easy übernehmen“ – „oder King“, schob der 50-Jährige noch hinterher. Kingsley Ehizibue kam auch gegen Dortmund rein und spielte eine ordentliche Partie, während Kingsley Schindler zuletzt eher als Joker auf der rechten Außenposition zum Einsatz kam.

Ellyes Skhiri fehlte ebenfalls gegen den BVB aufgrund einer Muskelverletzung. Der 26-Jährige wird voraussichtlich am Dienstagabend mit der tunesischen Nationalmannschaft gegen Mali wieder antreten können. Inwieweit der Sechser gegen Berlin dabei ist, wird sich erst im Laufe der Woche zeigen. „Das ist die Situation, wie wir sie mit allen haben. Dass wir gucken, wann kommen sie zurück und wie kommen sie zurück“, so Baumgart. Bei Nebenspieler Salih Özcan, der mit der Türkei gegen Italien am Dienstag höchstwahrscheinlich sein Länderspiel-Debüt feiern wird, ist die Situation ähnlich. „Wenn wir Salih nehmen. Der wird mit großer Wahrscheinlichkeit sein erstes Spiel über 90 Minuten machen. Das ist dann auch wieder eine neue Belastung. Auch da muss man genau gucken, wie er zurückkommt“, so der Trainer.

„Das hätte ich mir als Sender auch so ausgesucht“

Klarheit, über die gegen Berlin zur Verfügung stehenden Personalien, erwartet Baumgart am Donnerstag, wenn alle Spieler wieder zurückgekehrt sind. Dass es für den FC schon am Freitag weitergeht, beunruhigt den 50-Jährigen dagegen nicht. „Wenn ich mir die Begegnung angucke und ich könnte mir ein Spiel aussuchen, dann würde ich mir auch das Spiel aussuchen. Deswegen sollten wir uns darauf freuen.“ In der Hinrunde hatte sich Baumgart über das Freitagsspiel gegen Hoffenheim geärgert, nachdem viele Profis zuvor Länderspiele bestritten hatten. „Es hat mich geärgert, dass es Wochen gibt, in denen wir nicht Freitag spielen, in denen diese Belastung nicht ist und dann haben wir solche Belastungssituationen, dass die Jungs durch die ganze Welt unterwegs sind und dann macht man das Freitag.“