Coach bleibt bis 2025 : Steffen Baumgart und 1. FC Köln offenbar einig

Sommerfahrplan des 1. FC Köln : FC startet samstags im Pokal gegen Regensburg Die Planungen für die kommende Saison 2022/23 laufen beim 1. FC Köln. Mit dem ersten Training startet die Mannschaft am 27. Juni in die Vorbereitung, das Pokalspiel gegen Jahn Regensburg wird am 30. Juli ausgetragen.