Weiterhin positiv : FC-Trainer Steffen Baumgart weiterhin in Isolation

Köln Am Samstag gegen den SC Freiburg fehlte FC-Trainer Steffen Baumgart im Stadion. Gegen Leipzig will der Kölner Coach wieder an die Seitenlinie zurückkehren.

Das Video ging viral: FC-Trainer Steffen Baumgart schaute das Heimspiel seines 1. FC Köln in den heimischen vier Wänden mit der Familie, erweckte dabei aber den Eindruck, als habe er manchmal vergessen, dass er sich nicht an der Seitenlinie im Kölner Stadion befand. Schreiend, fluchend und gestikulierend – also emotional, wie man ihn aus dem Stadion kennt – bearbeitete der Kölner Coach Fernseher oder Smartphone, um doch irgendwie Einfluss auf die Partie nehmen zu können. Tochter Emilia hatte das Video bei TikTok gepostet. Auch wenn das Video viele Herzen der FC-Fans erreichte, in Köln wird man froh sein, wenn der Trainer möglichst schnell wieder auf der Trainerbank Platz nimmt. Doch das muss vorerst warten.

Wann kehrt FC-Trainer Steffen Baumgart zurück auf die Trainerbank?

Die Corona-Infektion machte sich am vergangenen Dienstag beim Kölner Trainer bemerkbar. Nach sieben Tagen können sich Infizierte mit einem PCR-Test freitesten, allerdings nur, wenn die Person seit 48 Stunden symptomfrei ist. Das von Tochter Emilia gepostete Video lässt den Verdacht zu, dass bei Steffen Baumgart ein milder Verlauf vorliegt. Ein Test am Dienstag brachte nicht das erhoffte Ergebnis. Doch der Club kündigte an, dass Baumgart es im Laufe dieser Woche erneut versuchen werde. Der Trainer wolle gegen Leipzig an der Seitenlinie stehen, heißt es.

Wie kommunizieren Baumgart und Pawlak während des Spiels?