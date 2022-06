FC kauft BVB-Stürmer : Steffen Tigges kurz vor Wechsel zum 1. FC Köln

Köln Der 1. FC Köln scheint auf der Suche nach einem Stürmer fündig geworden zu sein. Offenbar steht BVB-Stürmer Steffen Tigges vor einem Wechsel zu den Geißböcken.

Der 1. FC Köln scheint eine weitere Baustelle in seiner Kaderplanung in Kürze schließen zu können. Demnach könnte FC-Trainer Steffen Baumgart schon bald einen weiteren Stoßstürmer in seinen Reihen begrüßen. Wie bereits Anfang Juni berichtet, hat der FC ein Auge auf BVB-Stürmer Steffen Tigges geworfen und wolle einen weiteren Vorstoß angehen. Schon im vergangenen Jahr wollte der FC den Dortmunder Angreifer verpflichten. Doch der damalige BVB-Coach Marco Rose sah in Tigges einen perfekten Erling-Haaland-Ersatz, falls der Angreifer mal verletzt sein sollte. Die befreundeten Trainer witzelten damals über die Dortmunder Absage. Nun nimmt der Transfer konkrete Züge an. Laut verschiedener Medienberichte sind die Gespräche mit dem Angreifer weit fortgeschritten. Auch Trainer Baumgart habe demnach schon mit Tigges gesprochen. Der Wechsel soll bereits in der kommenden Woche eingetütet werden, sei nur noch Formsache.

Tigges kam in der vergangenen Spielzeit auf neun Erstliga-Einsätze beim BVB, erzielte drei Tore. Allerdings immer als Joker. Auch beim 2:0-Erfolg über Köln war er erfolgreich. Im Vorjahr erzielte er für die Dortmunder Reserve sogar 22 Tore und bereitete 15 vor. Im Februar zog sich der Hüne eine Verletzung zu und fiel länger aus. Tigges ist ein klassischer Strafraumstürmer. Sein Marktwert wird auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Dem Vernehmen nach verdient Tigges in Dortmund rund 400 000 Euro jährlich. Angeblich soll Köln sogar bereit sein, die Ablöse im niedrigen siebenstelligen Bereich zu bezahlen und den Stürmer zu kaufen. Zuvor war über eine Leihe spekuliert worden.

Wie geht es weiter mit Sebastian Andersson?

Die Verpflichtung dürfte auch ein Fingerzeig für Sebastian Andersson sein. Der Schwede arbeitet mit Extra-Einheiten aktuell an seinem Comeback am Geißbockheim. Eine Corona-Infektion hatte ihn lange zurückgeworfen. Doch schon zuvor knüpfte Andersson nie an die Leistung zum Beispiel bei Union Berlin an. Der Schwede wird es schwer haben. Schon im vergangenen Jahr bahnte sich ein Wechsel in die Türkei an, platzte aber auf der Zielgeraden. Neben Anthony Modeste, Sebastian Andersson und Tim Lemperle verfügt der FC mit Florian Dietz über einen vierten vielversprechenden Stürmer. Mit Tigges wären es fünf. Für Andersson möglicherweise zu viel.