Transfer perfekt : Steffen Tigges geht künftig für den 1. FC Köln auf Torejagd

Foto: AP/Martin Meissner

Köln Der 1. FC Köln hat wie erwartet Steffen Tigges unter Vertrag genommen. Der Angreifer wechselt von Borussia Dortmund an den Rhein und erhält einen Kontrakt bis 2026.

Die Begegnung bei der Viktoria war irgendwie symptomatisch. Symptomatisch für einen großen Teil der Saison. Borussia Dortmund machte Ende Oktober vergangenen Jahres das Spiel, war das bessere Team und erspielte sich auch eine Reihe von Chancen. Doch die Entscheidung fiel gegen den BVB. Trotz deutlicher Überlegenheit unterlag der Dortmunder Nachwuchs Viktoria Berlin 1:2, für den Drittliga-Aufsteiger die dritte Niederlage in Folge. Der Dortmunder Zweiten fehlte mal wieder die Durchschlagskraft. Die befand sich etwa zeitglich gut 400 Kilometer Luftlinie westlich. In Dortmund. Vor gut 66 000 Zuschauern und zeigte einfach mal, was in ihr steckt. Gerade erst eingewechselt, schraubte sich Steffen Tigges nach einer Ecke von Julian Brandt in die Höhe und nickte in der Bundesliga-Partie gegen den 1. FC Köln zum 2:0 ein.

Ein besonderes Tor – nicht wegen der Vorentscheidung, obwohl Köln munter mitspielte. Vielmehr, weil es für Steffen Tigges das erste Bundesliga-Tor war und der vorläufige Höhepunkt einer wilden Achterbahnfahrt der Gefühle. Noch Ende August erzielte der Angreifer zwei Tore in der 3. Liga gegen den MSV Duisburg. Tigges verletzte sich, fiel wochenlang aus. Der gebürtige Osnabrücker kehrte aber nicht in die 3. Liga zurück, wurde in den Profikader hochgezogen, spielte gegen Bielefeld, traf gegen den FC und spielte nur drei Tage später Champions League gegen Ajax Amsterdam. Es folgten weitere Spiele in der Bundesliga und Champions League, Tore gegen Hertha BSC und Leverkusen, dann aber auch wieder Einsätze für den Nachwuchs, unter anderem mit einem Tor gegen seinen Heimat- und Herzensclub, den VfL Osnabrück. Und schließlich ein Verrenkungsbruch im Knöchel, der das frühzeitige Saisonende für Steffen Tigges bedeutete.

Unsere Partner









zurück

weiter

„Für mich ist es nicht immer ganz einfach, wenn ich vor dem Wochenende nicht weiß, wo ich spiele“, sagte der 23-Jährige mal in einem Interview. Das wird sich in der kommenden Spielzeit wohl ändern. Eine weitere wilde Achterbahnfahrt wird es in dieser Form für Steffen Tigges vorerst nicht mehr geben. Der Angreifer hat beim 1. FC Köln unterschrieben, wird vorerst für die Geißböcke auf Torejagd gehen. Der Kontrakt läuft bis 2026. „Wir sind froh, dass wir Steffen Tigges verpflichten konnten. Steffen verfügt über viele wichtige Stürmereigenschaften. Er besitzt Abschlussqualität in der Box, gute Wandspielerfähigkeiten, ein starkes Kopfballspiel und eine gute Spielantizipation“, sagt FC-Sportchef Christian Keller. „Hinzu kommt seine Bereitschaft zur aggressiven, permanenten Arbeit gegen den Ball. Gleichzeitig kann Steffen in allen Elementen seines Spiels noch weitere Schritte gehen.“

Beide Seiten erhoffen sich eine Win-win-Situation. Tigges kam bei den Profis auf neun Kurzeinsätze, erzielte dabei drei Tore. Beim FC will er sich dauerhaft durchsetzen, Einsatzzeit bekommen. Dem Vernehmen nach soll Tigges rund 800 000 Euro jährlich verdienen. Damit passt er in die Gehaltsstruktur des FC, verdient aber etwa das Doppelte wie beim BVB.

Foto: Herbert Bucco 29 Bilder So hoch ist der Marktwert der Profis des 1. FC Köln

Baumgart bekommt seinen Wunschspieler

Die Geißböcke schließen ihrerseits eine weitere ausgemachte Baustelle. Sportchef Christian Keller hatte zuletzt betont, dass neben den Positionen auf der Außenbahn und in der linken Defensive, ein Angreifer gesucht werde. Tigges scheint auf den ersten Blick eine perfekte Ergänzung zu Anthony Modeste zu sein. Durch seine robuste Spielweise kann der 23-Jährige die Bälle ähnlich fest machen, wie der Franzose. Zudem ist Tigges extrem kopfballstark und sucht das Eins-gegen-eins. Vor allem Ersteres passt perfekt zu der Spielidee von Steffen Baumgart. Der Kölner Trainer hat sich zudem mehr Spieler gewünscht, die den direkten Zweikampf mit dem Gegner im Dribbling suchen. Zudem ist Tigges Linksfuß.“Ich freue mich sehr auf den 1. FC Köln und bin mir sicher, dass ich meine Qualitäten ins Team einbringen und mich zudem noch auf höchstem Niveau weiterentwickeln kann“, sagt Tigges. „Die Gespräche mit dem Trainer und den Offiziellen haben mich sofort davon überzeugt, dass es genau der richtige Schritt für mich ist. Ich bin mir sicher, dass ich gut zur Mannschaft und zur Spielweise passe und dass wir eine sehr gute Saison spielen können.“

Baumgart bekommt also seinen Wunschspieler, den er schon im vergangenen Sommer an den Rhein lotsen wollte. Damals durchkreuzte Baumgarts Freund und der damalige BVB-Coach Marco Rose die Pläne des Kölner Trainers. Rose sah Tigges im Kader sogar als potenziellen Ersatz für Erling Haaland, falls dieser ausfallen würde. Der FC greift dem Vernehmen nach nicht so tief in die Tasche wie zunächst angenommen. Die Ablöse wird auf rund 1,5 Millionen Euro geschätzt. Zunächst waren 2,5 bis 3 Millionen Euro kolportiert worden.