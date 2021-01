Auftakt gegen FC Augsburg : 1. FC Köln steht im Januar vor vielen wichtigen Spielen

Kölns Linksaußen Ismail Jakobs (am Ball) droht gegen den FC Augsburg auszufallen. Foto: Herbert Bucco

Köln Mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg beginnt für den 1. FC Köln ein richtungweisender Monat. Trainer Markus Gisdol fordert von der Mannschaft 100-prozentigen Fokus auf die Partien gegen die direkten Konkurrenten.

Die Silvesternacht hat auch dem 1. FC Köln überschaubares Vergnügen bereitet. Bereits am Neujahrsmorgen mussten Spieler und Verantwortliche des Fußball-Bundesligisten den nächsten Corona-Test ablegen. Mit der Partie am Samstag (15.30 Uhr, Sky) im Rheinenergiestadion gegen den FC Augsburg steht dann auch schon das erste Pflichtspiel des neuen Jahres an. Für die Mannschaft von Trainer Markus Gisdol stellt das Duell mit den bayrischen Schwaben den Auftakt in richtungweisende Wochen dar. Im Januar warten gleich sechs Spiele gegen Clubs, die sich allesamt in der unteren Tabellenhälfte aufhalten.

Das Programm ist Chance und Risiko zugleich. Einerseits bietet es den Geißböcken die Möglichkeit, fleißig Punkte zu sammeln, um die Ausgangslage im Kampf um den Klassenerhalt weiter zu verbessern. Gelingt das Unterfangen dagegen nicht, drohen im Grüngürtel wieder einmal unruhige Zeiten.

Gisdol ist vor den „Wochen der Wahrheit“ darum bemüht, die Sinne seiner Spieler zu schärfen. Nach den überraschenden Punktgewinnen zum Jahresende gegen die Topteams Dortmund, Wolfsburg und Leipzig soll bei den Kölnern nicht der Schlendrian einkehren. „Wir haben jetzt Spiele gegen Mannschaften auf Augenhöhe, aber wir dürfen uns nicht in die Irre führen lassen und glauben, dass wir es locker angehen können“, mahnte der FC-Coach. „Es wird gegen diese Teams mindestens genauso schwierig, das eigene Spiel durchzubekommen.“ Gisdol forderte deshalb „100-prozentigen Fokus“ auf das große Kräftemessen mit der unmittelbaren Konkurrenz: „Wir brauchen Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, Wille und Zweikampfverhalten. Das ist die Bedingung, um in der Bundesliga standhalten zu können. Und das wollen wir beibehalten. Egal, gegen wen wir spielen.“

Czichos wieder dabei, Jakobs droht auszufallen

Nach dem Mut machenden Jahresabschluss mit acht Zählern aus den jüngsten fünf Bundesligaspielen und dem Erreichen des DFB-Pokal-Achtelfinals geht der FC den Start in 2021 mit einem gewissen Rückenwind an. „Es hat uns gut getan, dass wir bis zum letzten Spiel stabil durchspielen konnten“, stellte Gisdol im Rückblick auf die beiden englischen Wochen kurz vor Weihnachten zufrieden fest. „Es ist uns in dieser Zeit gut gelungen, so zu rotieren, dass wir immer eine stabile Mannschaft auf dem Platz hatten. Das war ein Gradmesser für die nächsten Wochen, in denen viele Spiele auf uns warten. Dadurch konnten wir noch mehr Vertrauen in den Kader entwickeln und Erfahrungswerte mitnehmen. Das war für mich sehr wertvoll.“

Dass pünktlich vor dem vollgepackten Januar in Rafael Czichos ein zuletzt verletzter Innenverteidiger wieder zur Verfügung steht, spielt den Kölnern in die Karten. „Rafael ist wieder voll im Mannschaftstraining und eine absolute Option“, freute sich Gisdol. Wahrscheinlich ist jedoch, dass gegen Augsburg der formstarke Jorge Meré den Vorrang im Abwehrzentrum erhält. Auf die Ausfallliste könnte neben Sebastian Andersson und Florian Kainz derweil auch Ismail Jakobs rücken. Der Linksaußen hatte wegen eines grippalen Infekts mit dem Training aussetzen müssen.