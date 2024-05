Abstieg nach Desaster in Heidenheim 1. FC Köln steht vor Neuaufbau in der 2. Liga

Als Verantwortlicher für die Kaderplanung steht Keller natürlich auch in der Verantwortung für das klägliche Abschneiden der Mannschaft. Kurz nach der beschämenden Niederlage (1:4) gegen körperlich und taktisch und spielerisch deutlich überlegene Heidenheimer, antwortete der 47-Jährige recht einsilbig auf die Frage, ob die Konsequenz aus dem Absturz sein Rücktritt sein werde: „Ich bin da“. Ob das auch so bleiben werde? „Davon gehe ich aus.“ Viele der rund 2300 Fans im Kölner Block der kleinen Voith-Arena auf der Ostalb sahen die Lage anders, in dem Geschäftsführer den Hauptschuldigen des Abstiegs, was sie mit wütenden „Keller-raus“-Rufen zum Ausdruck brachten. Ansonsten aber hatten die Fans den tiefen Fall in Heidenheim, begleitet von Auflösungserscheinungen des Teams, mit Gleichmut hingenommen, waren ruhig geblieben und entschwanden leise in die schwäbische Landschaft.