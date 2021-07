Saison 2021/2022 : 1. FC Köln stellt neues Heimtrikot vor

Köln Der 1. FC Köln hat das Heimtrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt. Der FC wird in weißen Jerseys mit roten Querstreifen spielen.

In den Sozialen Medien kursierten bereits die ersten Bilder der neuen Jerseys, jetzt hat der 1. FC Köln auch offiziell das Heimtrikot für die kommende Spielzeit vorgestellt. Wie berichtet, spielt der FC 2021/2022 in schlichten weißen Heimtrikots, die mit dünnen roten Querstreifen garniert sind. Bis auf die Streifen ähnelt es sehr dem aktuellen Trikot. „Wir haben uns beim 1. FC Köln klare Nachhaltigkeitsziele gesetzt – dazu gehört für uns auch, dass unser Trikot aus recyceltem Material besteht. Gleichzeitig muss es alle funktionalen Ansprüche erfüllen und gut aussehen“, sagt FC-Geschäftsführer Alex Wehrle. „Wie gewohnt wurde unser neues Heimtrikot in Abstimmung mit den Fans aus der Trikotkommission entwickelt. Das Ergebnis ist ein gleichermaßen schönes wie schlichtes Trikot, ein würdiger Abschluss unserer vierjährigen Zusammenarbeit mit uhlsport.“

***LEAKED*** Ladies and Gentlemen, FC Cologne's new kits for 2021/2022. 🤩🤩🤩Take a bow! 🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️ #effzeh pic.twitter.com/ZEe4c1fswL

Ab der Saison 2022/2023 wird der FC vom dänischen Hersteller „Hummel“ ausgerüstet. Auch von den beiden Ausweichtrikots wurden bereits Bilder in den Sozialen Medien veröffentlicht. Demnach gibt es ein rotes Trikot mit weißen Ärmeln. Der rote Bereich ist mit einem „Paisley-Muster“ versehen, die Ärmel deutlich abgesetzt. Das gelbe Ausweichtrikot macht Platz für ein Jersey ganz in Schwarz. Selbst der Schriftzug des Sponsors, der Hersteller Uhlsport sowie das FC-Logo sind schwarz hinterlegt. Der Club hat die geleakten Bilder nicht bestätigt, will die Trikots am Freitag vorstellen.