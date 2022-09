“Ich will die Leistungen der Schiedsrichter so nicht mehr akzeptieren“ : FC-Trainer Steffen Baumgart schimpft über Schiedsrichter

Köln Nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Union Berlin findet FC-Trainer Steffen Baumgart deutliche Worte in Richtung Schiedsrichter. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Steffen Baumgart: Ich will die Leistungen der Schiedsrichter so nicht mehr akzeptieren. Das geht mir auf die Nerven. Die Niederlage lag nicht an den Schiedsrichtern. Ich wusste gar nicht, dass es in den Regeln steht, dass man zuerst in den Mann springen darf und dann gegen den Ball arbeitest. Das ist mittlerweile wohl gang und gäbe. Kein Stürmer springt mehr in den Ball hinein. Also ich bin früher als Stürmer in den Ball gesprungen. Heute springen die Jungs nur noch in den Gegner. Jeder erklärt mir, das wäre ein Zweikampf. Aber das ist kein Zweikampf. Das wird nicht mehr gepfiffen und damit habe ich mein Problem. Dann haben wir die Hand-Situation, die am Ende zu einer Gelb-Roten Karte wird. Der Junge ist mit dem Rücken zum Ball, bekommt den Ball auf den Oberarm. Das wird eine Verarsche. Das ist nicht die Regel. Beim Handspiel ist in der Regel schon eine gewisse Absicht dabei. Das ist für mich einfach nur noch lächerlich und die Gelbe Karte ist lächerlich. Union war für mich die beste Mannschaft, die wir bisher gesehen haben. Wir haben keinen Stich gehabt und verdient verloren. Aber ich finde solche Situationen nicht mehr tragbar. Das stört mich schon länger. Uns wird immer gesagt, wir sollen Respekt haben. Aber ich erwarte auch Respekt vor unserer Arbeit.