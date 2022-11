Nach 0:2 in Freiburg : Streich mit deutlichen Worten Richtung FC-Trainer Baumgart

Die Stimmen zum FC-Spiel : FC-Trainer Baumgart will Ausreden nicht gelten lassen Gegen starke Freiburger hatte der 1. FC Köln am Sonntagabend so gut wie keine Chance. Nach dem 0:2 zeigten sich Trainer und Spieler enttäuscht. Ausreden wollte Baumgart aber nicht gelten lassen. Die Stimmen zum Spiel.