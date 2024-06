Struber neuer Trainer beim 1. FC Köln Aus der RB-Schmiede in das FC-Stahlbad

Wenn am 24. Juni das erste Mannschaftstraining der neuen Saison am Geißbockheim läuft, dürften die FC-Fans bei den Kommandos bekannte Klänge vernehmen. Sechseinhalb Jahre nach dem Abschied von Peter Stöger wird mit Gerhard Struber wieder ein Österreicher den Ton bei der Profimannschaft des 1. FC Köln angeben. Der Bundesliga-Absteiger gab am Mittwoch bekannt, was in den Tagen zuvor schon durchgesickert war: Der 47 Jahre alte Struber tritt als Cheftrainer die Nachfolge von Timo Schultz an.