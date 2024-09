1. FC Köln hinkt Erwartungen hinterher Struber macht sich keine Sorge um seine „Boyband“

Der große Franz Beckenbauer hat einige beachtliche Hypothesen entworfen in seiner Welt des Fußballs. Dass die „Schweden keine Holländer sind“, stand für ihn unverrückbar fest. Ein wenig entstand am Samstagnachmittag der Eindruck im sonnenüberfluteten Düsseldorf, dass die Beckenbauer’schen Weisheiten – leicht abgewandelt - auch in der heutigen Welt des Fußballs Anwendung finden. So stellte ein Sky-Reporter fest, „dass anscheinend die deutsche ,Sorge‘ anders ist als die österreichische“. Es war eine Reaktion im Zuge einer verbalen Rangelei mit Gerhard Struber, der in aller Nonchalance festhielt: „Sorgen machen wir uns nicht.“