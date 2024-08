FC-Trainer vor Duell gegen Braunschweig Struber will nicht träumen, sondern den ersten Sieg

Dass es dieser Mannschaft an Erfahrung in engen Spielphasen fehlt, die Konzentration, Ordnung und Widerstandsfähigkeit aufrecht zu erhalten, war bislang sehr offensichtlich. „Wenn zu viel Emotionalität aufkommt, müssen wir in der Aufgabe bleiben“, forderte Struber nun. „An der Stabilisation arbeiten wir. Jeder muss wissen: Was ist mein Job?“ Die Crux: Auch die erfahrenen Spieler im Team schaffen es qua Leistung bisher nicht, den Jungen Halt und Orientierung zu geben. Weder Hoffnungsträger Luca Waldschmidt noch Sargis Adamyan ist das bisher gelungen – wie schon in der vergangenen Saison. „Ich denke, dass die Vergangenheit was aus ihnen gemacht hat. Das kann man nicht so schnell abschütteln. Wir wollen sie schnell dazu bringen, dass sie Leistung zeigen.“