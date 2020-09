1. FC Köln : Sturm-Talent Tolu Arokodare steht kurz vor der Unterschrift

Köln Eine weitere Neuverpflichtung für den Sturm kündigte der 1. FC Köln am Donnerstagabend an. Der 19-jährige Nigerianer Tolu Arokodare vom lettischen Verein FK Valmiera soll kurz vor der Unterschrift stehen.

Der 19-jährige Nigerianer in Diensten von FK Valmiera ist der derzeit beste Angreifer der lettischen ersten Liga. In der bereits seit Juni laufenden Saison der Virsliga liegt der 1,95 Meter große Rechtsfuß nach 16 Einsätzen bei 15 Treffern (zwei Vorlagen), von denen er allein zehn in den jüngsten sechs Partien für den aktuellen Tabellendritten erzielt hat. In der vergangenen Spielzeit traf Arokodare siebenmal und bereitete zwei weitere Treffer vor. Zudem kann er einen Einsatz in der Qualifikation zur Europa League vorweisen.