Taktische Analyse : So unterband der 1. FC Köln das Offensivspiel von RB

Analyse Köln Mit dem 2:2-Unentschieden bei RB Leipzig bleibt der 1. FC Köln auch im zweiten Liga-Spiel der Saison ungeschlagen. Der FC profitierte natürlich auch von der Roten Karte für Dominik Szoboszlai, den Punkt verdienten sich die Kölner aber auf anderen Wegen.

Der Schlüssel gegen die Leipziger war ebenfalls kein unbekannter. Die Kölner liefen Leipzig hoch, mit „hoher Intensität“, an, stressten den Gegner, suchten die Zweikämpfe und gewannen im ersten Abschnitt auch zwei Drittel davon. „Wir wussten, was Leipzig über die Außenverteidiger vor hatte. Das heißt, wir mussten, die Außenverteidiger schnell anlaufen. Alleine Jonas Hector hat vier, fünf Pässe verhindert“, so FC-Trainer Steffen Baumgart. Auch dadurch unterband der FC das schnelle Angriffsspiel der Leipziger, schaltete schnell um und sorgte selbst vor dem Leipziger Tor für Gefahr. Die Athletik der FC-Profis spielt dabei eine große Rolle und ist aktuell wie in der vergangenen Spielzeit beeindruckend. Die Kölner liefen am Samstag insgesamt 116 Kilometer und damit elf mehr als der Gegner. Nach dem zweiten Spieltag führen die Geißböcke diese Statistik der Liga an.