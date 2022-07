1. FC Köln empfängt den AC Mailand : Der italienische Meister ist zu Gast

Köln Der 1. FC Köln erwartet am Samstag den AC Mailand zu einem ganz besonderen Test. Einige Spieler tragen Bodycams.

Die Fans des 1. FC Köln können am Samstagabend (19 Uhr/MagentaTV) jedenfalls mit vielen Kölner Torraumszenen rechnen. Zumindest, wenn es nach dem Training am Freitagvormittag geht. Vor dem Ende der Abschlusseinheit holten noch einmal alle Spieler das Letzte aus sich heraus, um bei zahlreichen Torabschlüssen ihre Bälle im Netz zu versenken. „Wir sind ganz gut unterwegs. Wenn man in die Gesichter der Jungs schaut, sieht man, dass wir in den letzten beiden Tagen und im Trainingslager viel gemacht haben. Die neuen Jungs verinnerlichen, worauf es ankommt“, berichtete Innenverteidiger Timo Hübers.