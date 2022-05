Kracher in der Vorbereitung : Der FC testet gegen AC Mailand

Köln Der 1. FC Köln wird in der Vorbereitung ein Testspiel gegen den AC Mailand austragen. Im Kölner Stadion erwartet der FC den italienischen Meister am 16. Juli. In dem Spiel sollen neue Technologien zum Einsatz kommen.

Die Fans des 1. FC Köln sollten sich den 16. Juli fett in ihrem Kalender markieren. Dann empfangen die Geißböcke im 11. Telekom Cup niemanden Geringeres als den AC Mailand im Kölner Stadion. Noch im vergangenen Jahr kritisierten einige Kölner Anhänger die eher schwachen Testspielgegner der Vorbereitung, abgesehen von den Bayern, die mit einer verstärkten B-Elf im Trainingslager in Villingen dem FC gegenüber standen. Der Telekom Cup ist Teil der Technologiepartnerschaft des FC mit der Deutschen Telekom und wird als „Innovation Game“ zahlreiche neue Technologien und Features präsentieren. Unter anderem wird das Spiel mithilfe spezieller Bodycams aus der Sicht eines FC-Profis gezeigt.

Darüber hinaus wird es auch logistische Innovationen geben. Ein strategisches Crowd Management System informiert beispielsweise Stadionbesucher darüber, an welchem Eingang, an welchem Kiosk oder an welcher Toilette die Schlange gerade am kürzesten ist. „Ich bin seit meinem ersten Tag beim 1. FC Köln positiv überrascht von der Vielzahl an innovativen Ideen und technologischen Initiativen rund um ein emotionales Stadionerlebnis“, sagt Philipp Türoff, Geschäftsführer des FC. Für Trainer Steffen Baumgart dürfte trotz der technischen Raffinessen der sportliche Wert der Partie im Vordergrund stehen.

