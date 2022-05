1. FC Köln : FC-Eigengewächs Tim Lemperle erstmals für U21 nominiert

Köln Tim Lemperle ist erstmals für Länderspiele der U21-Nationalmannschaft nominiert worden. Das Eigengewächs des 1. FC Köln war zuletzt für die U20 im Einsatz.

Während sich ein Großteil der Profis des 1. FC Köln in den Urlaub verabschiedet hat, steht für Tim Lemperle eine besondere Reise auf dem Programm. Das Kölner Eigengewächs wurde nun erstmals von Trainer Antonio Di Salvo für Landerspieler der U21-Nationalmannschaft nominiert. Der 20-Jährige steht damit im Aufgebot für die bevorstehenden U21-EM-Qualifikationsspiele gegen Ungarn (3. Juni) und Polen (7. Juni). Deutschland führt die Gruppe B souverän vor Israel an und würde mit zwei weiteren Siegen einen großen Schritt Richtung Endrunde machen. Das Hinspiel gegen Polen ging allerdings deutlich verloren.

1. FC Köln: Tim Lemperle erstmals für U21-Nationalmannschaft nominiert

Seit der U17 durchlief Lemperle sämtliche Junioren-Nationalmannschaften. In dieser Spielzeit kam der Angreifer bereits in der U20 zum Einsatz, erzielte in drei Spielen immerhin einen Treffer. Auf Teamkollege Jan Thielmann trifft Lemperle nicht, das zweite Eigengewächs des 1. FC Köln im Team von Di Salvo ist aktuell verletzt. Allerdings befindet sich mit Noah Katterbach ein weiterer Kölner Spieler im Kader. Der Außenverteidiger ist aktuell an den FC Basel, einen möglichen Gegner in der Conference League, ausgeliehen.