Trainingsauftakt : Timo Horn vor Comeback beim 1. FC Köln

Köln Beim 1. FC Köln bahnt sich ein weiterer Torwartwechsel an. Marvin Schwäbe fehlte am Dienstag beim Trainingsauftakt vor dem Duell gegen Frankfurt. Die Einsatzchancen für Timo Horn dürften damit steigen.

Die Entscheidung fiel Anfang Januar. Sie fiel für Marvin Schwäbe und gegen Timo Horn aus – die Entscheidung über die Nummer eins im Kölner Kasten. Horn, zehn Jahre lang der unangefochtene Stammkeeper bei den Geißböcken, hatte sich im November verletzt, Schwäbe vertrat die Nummer eins. Und das so gut, dass FC-Trainer Steffen Baumgart den Konkurrenzkampf eröffnete. Horn sollte im Pokalspiel gegen den Hamburger SV seine Chance erhalten. Doch der Keeper erkrankte an Corona, fiel weitere Wochen aus. Das Virus hatte - wenn man so will - die Entscheidung getroffen. Nach zehn Jahren war es das Ende einer Ära. „Er war verletzt und dann ist es schwer, jemanden rauszunehmen, der gute Leistungen gebracht und seine Chance genutzt hat. Das muss man auch mal akzeptieren, ohne, dass man den Kontrahenten gleich schlechtmacht", hatte Baumgart damals gesagt.