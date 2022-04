„Für solche Spiele bin ich Profi geworden“ : Schmerzhaftes Derby für FC-Keeper Timo Horn

Köln Seit seiner Jugend weiß FC-Keeper Timo Horn um die Brisanz des Rheinderbys. Das Duell gegen die Fohlen am Samstag wird sein erstes als Ersatzkeeper.

Der 4:1-Erfolg über Borussia Mönchengladbach im 93. Rheinderby der Bundesliga wird FC-Keeper Timo Horn in Erinnerung bleiben. Zwar gewannen die Geißböcke das Duell, der Kölner Keeper erlebte das brisante Duell aber von der Seitenlinie. Eine Woche zuvor, in seinem 200. Bundesliga-Spiel für den 1. FC Köln, hatte sich Horn verletzt. Auch 2016 hatte der Keeper das Derby in Gladbach verpasst, damals wegen eines Meniskusschadens. Doch Horn kehrte als Kölner Stammkeeper ins Tor zurück, dieses Mal vorerst nicht. „Für solche Spiele bin ich Profi geworden. Wenn man aus Köln kommt und beim FC groß geworden ist, ist es jedes Mal etwas ganz Besonderes, gegen Gladbach zu spielen“, sagt Horn auf der FC-Homepage.

Timo Horn „Es tut weh“

Bei den Profis spielte der Kölner Keeper elf Pflichtspiele gegen die Borussia. Gerne hätte er das Dutzend voll gemacht. Zum Rückrundenstart verlor Horn dann auch für den Rest der Spielzeit den Status der Nummer eins an Marvin Schwäbe. Das war eine völlig neue Situation für mich. Im ersten Moment wusste ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich war immer die Nummer eins – in den Jugendmannschaften und dann auch bei den Profis“, sagt Horn. „Aber es ist nicht meine Art, schlecht gelaunt herumzulaufen. Wir wollen alle, dass der FC möglichst erfolgreich ist.“

In dieser Spielzeit ist das Erreichen des europäischen Wettbewerbs ein mögliches Ziel. Dazu wäre ein Sieg gegen Gladbach wichtig. Den wird es aber wohl ohne Timo Horn geben müssen. „Es tut weh, auf der Bank Platz zu nehmen. Trotzdem werde ich die Mannschaft am Derbytag mit aller Macht unterstützen und alles daransetzen, das Derby zu gewinnen“, sagt Horn, der sich einen großen Wunsch noch erfüllen will: „Es wäre nicht ehrlich, wenn ich sagen würde, dass ich nicht den Europapokal erreichen möchte. Es ist möglich. Ob wir es dann am Ende schaffen, steht in den Sternen. Aber wir müssen alles daransetzen.