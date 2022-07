“Ich gehe aktuell davon aus, dass ich in Köln bleibe“ : So denkt Timo Horn über seine Zukunft beim FC

So denkt Timo Horn über seine Zukunft beim FC

“Ich gehe aktuell davon aus, dass ich in Köln bleibe“

Köln Trotz seiner Reservistenrolle kann sich Timo Horn einen Verbleib beim 1. FC Köln vorstellen. Definitiv ist dieser aber noch nicht.

Timo Horn scheint sich vorerst mit seiner Rolle als Herausforderer arrangiert zu haben. Die langjährige Nummer eins des 1. FC Köln kann sich jedenfalls einen Verbleib bei den Geißböcken durchaus vorstellen. „Grundsätzlich möchte ich spielen, meine Situation ist klar, der Vertrag läuft noch ein Jahr“, sagte Horn dem „kicker“ im Trainingslager in Donaueschingen: „Aktuell gehe ich fest davon aus, dass ich in Köln bleibe und meine bestmögliche Leistung zeige.“ Horn hatte sich im November letzten Jahren eine Knieverletzung zugezogen und anschließend seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe verloren. Zuletzt hatte es Gerüchte um einen Wechsel zu Hertha BSC gegeben. Daraus wurde aber nichts.