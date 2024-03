FC-Trainer erwartet einige Stammkräfte zurück Timo Schultz freut sich auf die heiße Phase

Für den war das ein großer Verlust und ein Unglück. So etwas wie ein Lottoschein mit sechs Richtigen plus Zusatzzahl, den dann der ungeliebte Nachbar einlöste. Bayer entrichtete eine Ausbildungsentschädigung für den Auserwählten aus Pulheim, dessen Vertrag in Köln auslief (der FC hatte es damals versäumt, diesen rechtzeitig zu verlängern), in Höhe von 300.000 Euro. Heute wird der Marktwert des nun 20-jährigen Offensivspielers auf 100 Millionen Euro taxiert. Wirtz ist begehrt in ganz Europa, dessen Vertragslaufzeit in Leverkusen aber erst 2027 endet. Sein sportlicher Lebensweg hat ihn rasch in die Nationalmannschaft geführt, für die er im Alter von 18 Jahren, drei Monaten und 30 Tagen debütierte und die er wiederum zum Titel bei der Heim-EM führe soll.