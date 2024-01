Timo Schultz ist neuer Trainer des 1. FC Köln „Ich bin nicht Steffen Baumgart 2.0“

Zuversicht verbreiten – diese Aufgabe hatte sich Timo Schultz an seinem ersten Arbeitstag beim 1. FC Köln offenbar selbst gestellt. Freundlich, gut gelaunt und optimistisch präsentierte sich der neue Cheftrainer am Donnerstag am und im Geißbockheim. Damit dürfte seine Laune im krassen Kontrast zu der Stimmung der FC-Fans stehen. Nach nur zehn Punkten aus 16 Spielen, nach dem Abrutschen auf Tabellenplatz 17, nach der Trennung vom lange Zeit erfolgreichen und immer noch beliebten Steffen Baumgart und nach dem Urteil des Cas, wonach der Bundesligist weder in diesem Winter noch im nächsten Sommer einen Spieler verpflichten darf, ist die Stimmung beim Kölner Anhang im Keller.