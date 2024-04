Appell des Kölner Trainers Timo Schultz fordert von seinen Spielern Mut und Selbstbewusstsein

Das Gespräch hielt eine unerwartete Wendung bereit. Plötzlich hatte Timo Schultz nicht mehr allein Einblicke über die bevorstehende Begegnung mit dem FC Bayern (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) liefern müssen. Nein, er sollte sich auch ganz grundsätzlich äußern über seine ersten 100 Tage als Cheftrainer des 1. FC Köln, die er am heutigen Freitag verwirklicht. Ein wenig ins Schwärmen geriet der Ostfriese aus Wittmund da schon. Im Belgischen Viertel, in dem er wohnt, steckt er mitten drin im urbanen kölschen Trubel – und saugt die Atmosphäre in sich auf. Keine Frage, er fühle sich sehr wohl dort, könne die Stadt in Rot und Weiß und in „all ihrer Blüte, in all ihrer Lebhaftigkeit jeden Tag miterleben. Ich bin stolz darauf, Teil des Vereins, der Stadt und der ganzen Community zu sein“, sagte er fast ein wenig poetisch. Köln habe seine Erwartungen „mehr als übertroffen“.