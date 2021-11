Joker des 1. FC Köln : Tor gegen Gladbach ist für FC-Profi Mark Uth eine Erleichterung

Mark Uth erzielte gegen Gladbach sein zweites Saisontor. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Seit seiner Rückkehr zum 1. FC Köln im Sommer lief es für Mark Uth noch nicht wirklich rund. Mit seinem Tor kurz nach seiner Einwechslung gegen Gladbach hat der Offensivmann aber bewiesen, wie wichtig er für die Kölner sein kann.

Die Handflächen hatte Mark Uth nach oben gedreht, seine Arme nach vorne ausgestreckt. Die Geste in Richtung der Südkurve war eindeutig. Es war Erleichterung, aber auch Trotz, denn er dürfte nicht glücklich gewesen sein, beim 4:1-Sieg des 1. FC Köln gegen Borussia Mönchengladbach zunächst nur auf der Bank gesessen zu haben. Denn Uth gehört als geborener Kölner zweifelsfrei zu denjenigen im Trikot des FC, denen die Rivalität zur Borussia besonders bewusst ist.

Als wolle er das unterstreichen, schlug er nach seinem Treffer zur 2:1-Führung auf das Vereinswappen seines Trikots. Die Geste war klar: Ich gehöre zu euch. Uth sprach nach dem Spiel von einem besonderen Moment. „Wenn die Südtribüne singt, tanzt, lacht, trinkt, dann gibt es kein schöneres Gefühl“, sagte der 30-Jährige.

Die Fans feierten Uths zweites Saisontor, seinen ersten Treffer in den vergangenen drei Monaten – nach 15 Spieltagen eine schwache Quote. Bislang ist die Identifikationsfigur nach seiner Sommerrückkehr noch nicht in Schwung gekommen. Immerhin hat Uth mit seinem Derbytreffer nun aber bewiesen, dass er noch nicht abgeschrieben ist.

Mark Uth nutzt Abspielfehler von Gladbachs Florian Neuhaus

Dabei machte dies am vergangenen Wochenende zunächst einen anderen Eindruck. Hinter der Spitze kam der aktuell in Top-Form auftretende Ondrej Duda zum Einsatz, links der gesetzte Florian Kainz, rechts der formstarke Dejan Ljubicic. Es dauerte 70 Minuten, ehe Trainer Steffen Baumgart Uth für Kainz in die Partie brachte. Kurz nach diesem Wechsel erzielte Gladbach das 1:1. Ausgerechnet der Gegentreffer war Uths Möglichkeit, besonders zu glänzen. Und das tat er nur drei Minuten später. Nach einem Abspielfehler von Gladbachs Florian Neuhaus setzte der Stürmer zum Linksschuss an. Der Ball ging flach an den rechten Innenpfosten und von dort ins Tor. Für ihn sei es eine Erleichterung gewesen, meinte der Torschütze.

Trotz der bislang mäßigen Saison ist das Potenzial des Linksfußes unbestritten. Sein früherer Arbeitgeber Schalke 04 fürchtete dessen Leistungsfähigkeit sogar so sehr, dass der Stürmer während seiner Leihe zum FC im Winter 2019/20 ein Einsatzverbot gegen die Gelsenkirchener bekam. Schließlich brachte der Stürmer im Kölner Trikot Leistungen, die sie sich in Gelsenkirchen erhofft hatten. Mit fünf Toren und sechs Vorlagen hielt er die Geißböcke damals in der Bundesliga.

Uth wurde bei Schalke nie glücklich

Bei der TSG Hoffenheim wurde der ehemalige Jugendspieler des FC bester deutscher Bundesliga-Torschütze der Saison 2017/18. Danach ging es ablösefrei nach Schalke. Auch ein Wechsel zum FC war damals nicht ausgeschlossen, das Gesamtpaket der Schalker war jedoch zu attraktiv. Im Herzen blieb Uth aber weiter Kölner und wohnte seit seinem Wechsel ins Ruhrgebiet wieder in der Domstadt. Doch bei Schalke wurde er nie glücklich – auch deshalb sein zwischenzeitlicher Leih-Wechsel zu seinem Ausbildungsverein. Nach dem Abstieg der Gelsenkirchener in der vergangenen Saison war eine Rückkehr nach Köln schließlich Formsache.