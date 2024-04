Köln vor hoher Auswärtshürde FC-Torhüter Marvin Schwäbe soll in München zum großen Rückhalt werden

Im fachgerechten Umgang mit Kindern hat Marvin Schwäbe schon einige Praxiserfahrungen sammeln dürfen. Vor einigen Tagen erst ist er zum zweiten Mal Vater geworden, und die Kleinen gilt es zu hüten wie sein eigenes Tor, egal, was da so auf einen zukommen mag. Beim Training des 1. FC Köln am Mittwoch durfte er das erworbene Fachwissen dann gleich mal einem weiteren Praxistest unterziehen. Bei der Trainingseinheit mit seinen beiden Torwart-Kollegen Philipp Pentke und Matthias Köbbing, angeleitet von Torhütertrainer Kersten Kuhl, verdingten sich einige kleine Zaungäste als Balljungen, sie warfen die über die Bande geschossenen Bälle immer wieder in vollem Eifer zurück ins Feld – mitten hinein in die Übungen. „Die Bälle nicht während der Übungen reinwerfen, sagte Schwäbe milde und vergaß ein „Bitte“ nicht. „Da könnten wir uns wehtun“.