Kadercheck : So steht es um die Torhüter-Position des 1. FC Köln

So steht es um die Torhüter-Position des 1. FC Köln

Köln Der Kader des 1. FC Köln nimmt langsam Konturen an, der Sommerfahrplan steht. Doch wie sieht es in den einzelnen Mannschaftsteilen aus? Teil 1 unseres Kaderchecks.

Timo Horn wird wohl auch in der kommenden Spielzeit die Kölner Nummer eins bleiben. Der Keeper des 1. FC Köln hatte in der vergangenen Saison durchwachsen begonnen, sich aber zunehmend gesteigert und war letztendlich ein wichtiger Rückhalt für die Geißböcke. Horn geht in seine zehnte Saison bei den Profis. Er ist gesetzt und wird es auch bleiben.