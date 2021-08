Joker treffen beim 2:1 des 1. FC Köln : FC-Trainer Baumgart hat gegen Bochum ein goldenes Händchen

Köln Vor dem Spiel gegen den VfL Bochum hatte FC-Trainer Steffen Baumgart betont, dass jeder Kölner Spieler eine wichtige Rolle spielen könne. Am Samstag bestätigten das unter anderem die eingewechselten Louis Schaub und Tomas Ostrak.

Die Umarmung fiel innig aus. Steffen Baumgart schlang nach dem 2:1-Erfolg über den VfL Bochum die Arme um Tomas Ostrak, hob ihn gefühlt einen Meter in die Höhe, um ihm anschließend einen Kuss auf den Kopf zu drücken. Der Trainer des 1. FC Köln muss seinem Schützling so etwas wie „Hab ich es dir doch gesagt“ ins Ohr geflüstert haben. Baumgart hat etwas gesagt. Auf der Pressekonferenz vor dem Bochum-Spiel: „Eine wichtige Rolle spielst du bei mir nicht, wenn du immer in der ersten Elf bist, sondern wenn du deine Mitspieler weiterbringst und immer für uns eine Alternative bist.“