Vor dem Duell mit Dortmund FC-Trainer Baumgart glaubt an die Wende

Das mit dem „Erfolgreich“ ist gerade aber so eine Sache im Hinblick auf die Partie in Dortmund. Wenn man zu leichter Übertreibung neigte, könnte die Aufgabe beim Spitzenteam eher eine Herausforderung für Herakles sein. Der griechische Sagenheld hatte seinerzeit ja den Nemeischen Löwen erlegt, die neunköpfige Hydra getötet und den dreiköpfigen Höllenhund Kerberos aus der Unterwelt entführt – nur drei seiner zwölf Aufgaben. Aber natürlich, das ist lange her, und der BVB verfügt weder über drei noch neun Köpfe, aber pro Partie über elf Spieler im Team, die qua ihrer Qualität im obersten Regal zu finden sind. Das ist auch Baumgart sehr bewusst. „Nehmen wir Bellingham, Reus oder Schlotterbeck. Da kann man nicht einen Spieler besonders hervorheben. Oder Guerreiro mit seiner Abschlussqualität, Malen mit seiner Schnelligkeit“, sagte der 51-Jährige. „Die Mannschaft hat sich komplett stabilisiert und ist den Bayern im Meisterkampf am nächsten.“