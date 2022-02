Köln-Coach Baumgart warnt vor der Eintracht : FC-Trainer Baumgart nimmt Frankfurt als Vorbild

Köln FC-Trainer Baumgart schätzt Gegner Eintracht Frankfurt nicht allein sportlich, sondern lobt auch dessen perfekten Trainingsbedingungen. Vor dem direkten Duell sieht er beide Mannschaften auf Augenhöhe.

Mit Leidenschaft und Begeisterungsfähigkeit lässt sich das Wirken des Trainers Steffen Baumgart nicht nur, aber sehr treffend umreißen. Der Typ weiß, was er will. Und diese knackige, forsche Art versucht er auch auf seine Mannschaft zu übertragen. Das Credo des 1. FC Köln unter Baumgart: Brust raus, nach vorn. Wie immer. Eine andere Herangehensweise ist auch im Heimspiel an diesem Samstagabend (18.30 Uhr/Sky) gegen Eintracht Frankfurt nicht zu erwarten. Sein Team, sagte der Coach, brenne darauf, „Vollgas zu geben“.

Seine Emotionen dienen ihm als treuer Begleiter, und begeisterungsfähig zeigt er sich nicht nur, wenn es um seine eigene Mannschaft geht. Wenn er über das kölsche Biotop in andere Regionen des Fußballlandes hinausblickt. Die Entwicklung des kommenden Gegners verfolgt er. Drei Mal in den vergangenen vier Spielzeiten erspielte sich die Eintracht die Berechtigung für die Europa League. Vor dem Hinspiel der beiden alten Bundesliga-Rivalen im September hatte es ihm ein Video vom Frankfurter Trainingszentrum angetan, „das haben wir mit Begeisterung geguckt und gesagt: 'Boah, auch das ist möglich'. Das würde ich gerne mal einigen Leuten hier in Köln schicken, um zu zeigen, wie sowas aussehen kann, wohin sich ein Bundesligist entwickeln kann“, sagte der 50-Jährige. Das zeige, dass „uns die Frankfurter in einigen Dingen voraus sind. Das ist einer der Vereine, der einen Weg vorgegeben hat und zeigt, was mit kontinuierlicher Arbeit möglich ist – dann spielt man auf einmal international.“