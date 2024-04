Schultz plant personelle Veränderungen Der 1. FC Köln in der Rolle des Jägers

Ohnehin, am Geißbockheim sehen sie die Zeit des Redens an ihr Ende gelangt. „Die Zeit des Redens“, betonte Lizenzspielerleiter Thomas Kessler, „ist vorbei.“ Allein Taten zählen nun, um dem Abstieg doch noch zu entgehen. „Wir haben keinen Grund mehr, an die negativen Szenarien zu denken. Wir können vorher sehr viel reden, aber das zählt nicht“, befand Schultz am Freitag.