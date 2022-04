Kölner Aufstellungs-Mosaik : FC-Trainer Steffen Baumgart erneut zum Wechsel gezwungen

Bittere 0:1-Pleite : Darum lahmte das Offensivspiel des 1. FC Köln gegen Union Der 1. FC Köln kassierte am Freitagabend eine verdiente 0:1-Niederlage gegen Union Berlin. Verdient, weil Köln in der Offensive so gut wie gar nicht stattfand. Das zeigt ein Blick auf die Statistik.