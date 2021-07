Planungen beim 1. FC Köln : FC-Trainer Baumgart will Trainingskader verkleinern

FC-Trainer Baumgart will Trainingskader verkleinern

Nach dem Trainingslager in Donaueschingen stehen FC-Coach Steffen Baumgart und sein Team nun wieder am Geißbockheim auf dem Trainingsplatz. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in Donaueschingen könnte sich beim 1. FC Köln bald die Anzahl der Spieler auf dem Trainingsplatz verringern. Coach Steffen Baumgart will mit ein paar Spielern über ihre Perspektive im Team sprechen.

Trainer Steffen Baumgart vom Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln will den Spielerkreis für die tägliche Arbeit auf dem Trainingsplatz verkleinern. "Wir werden darüber reden, den Trainingskader zu reduzieren. Es geht darum, mit dem einen oder anderen Spieler über seine Perspektive und Zukunft zu sprechen", sagte der Ex-Paderborn-Coach nach Ende des Trainingslagers in Donaueschingen.

Dabei habe er "nicht das Gefühl, dass ich zum Beispiel die jungen Spieler wegschicken muss. Wir werden da eine vernünftige Regelung finden. Das ist ein normaler Weg. Das machen wir aber nicht heute oder morgen, sondern in Ruhe nächste Woche". Man werde im Trainerteam darüber sprechen, "wen wir in der Mannschaft sehen. Wir haben eine Mannschaft, die immer mehr Gesicht annimmt", so Baumgart.