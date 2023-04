1. FC Köln vergibt Sieg Steffen Baumgart nach Remis gegen Mainz wütend über Schiedsrichter

Steffen Baumgart, ohnehin als Vulkan an der Seitenlinie bekannt und mit Armen eines Möbelpackers ausgestattet, drohte die Eruption. Er war dermaßen aufgebracht, dass um die Gesundheit des Mainzers Dominik Kohr ernsthaft gefürchtet werden musste. Der kantige Mittelfeldspieler hatte den Unmut des Kölner Trainers erregt, da er kurz vor dem Spielende ein Foul begangen hatte an FC-Spieler Jan Thielmann. Kohr hatte, wie man so schön sagt, den Schlappen draufgehalten und so eine Verletzung des Kölners in Kauf genommen. Anschließend warf der Mainzer seinem Kontrahenten offenbar ein gerüttelt Maß an Theatralik vor, der wiederum fühlte sich provoziert, und ein kleines Handgemenge später sah Kohr die Gelbe Karte – und der Kölner ebenfalls. Was Baumgart dermaßen in Rage brachte, dass er seine berühmte Schiebermütze, die scheinbar nicht mehr von seinem Kopf zu trennen war, abnahm und schimpfte und schimpfte und noch mehr schimpfte.