Nach Last-Minute-Sieg gegen Bochum FC-Trainer Timo Schultz sieht sein Team gerüstet für den Schlussspurt

Seine Erschöpfung konnte und wollte er gar nicht erst verbergen nach einem Spiel, das lange das Potenzial offenbarte, die Saison endgültig zum Scheitern zu führen. Bis zur 90. Minute im Duell mit dem VfL Bochum schien die künftige Erstligazugehörigkeit des 1. FC Köln so weit in der Ferne zu liegen, dass nicht einmal der alte Magellan in See gestochen wäre. Es war, wenn man so will, ein Kipp-Spiel, das die fast schon verloren geglaubte Spielzeit doch noch zu einem guten Ende aus Kölner Sicht führen könnte. Auch in anderer Hinsicht, und das war deutlich zu spüren im Stadion, war dieses Spiel nicht weit entfernt von einem Abkippen. Die Atmosphäre auf den Rängen in Müngersdorf ließ erstmals an der bislang so gerühmten Einheit zwischen Fans und Mannschaft zweifeln. Die Stimmung drohte tatsächlich zu kippen, nachdem die Anhänger der Mannschaft bislang immer wieder Unzulänglichkeiten und spielerische Mittellosigkeit verziehen und sie durch permanentes Antreiben unterstützt hatte.