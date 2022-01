Transfergerüchte beim 1. FC Köln : Mittelfeld-Star vor dem Absprung?

Foto: dpa/Marius Becker

Köln Beim 1. FC Köln gibt es weitere Gerüchte um Wechsel in der Winter-Transferperiode. Offenbar gibt es Interesse an einem Kölner Leistungsträger.

Fünf Spieler haben den 1. FC Köln seit Anfang Januar verlassen, nun gibt es Gerüchte um einen weiteren möglichen Abgang. Wie das französische Online-Portal footmercato.net berichtet, soll Olympique Lyon Interesse an Ellyes Skhiri haben. Der "Express" berichtete zuerst. Der Kölner Mittelfeldspieler weilt zurzeit in Kamerun beim Afrika-Cup und steht dort mit Tunesien im Viertelfinale. Der französische Erstligist sucht offenbar Ersatz für Bruno Guimaraes, der den Verein schon im Winter Richtung Newcastle United verlassen könnte. Um Skhiri gab es schon im Sommer zahlreiche Gerüchte, der Mittelfeldspieler gab auch an, den Verein beim passenden Angebot verlassen zu wollen. Obwohl auch der FC signalisierte Skhiri durchaus abgeben zu können, kam es zu keinem Deal. Ein Wechsel in diesem Sommer ist wahrscheinlich, da der FC eine Ablöse von bis zu 15 Millionen Euro einstreichen will.

8 Bilder Diese Spieler haben den 1. FC Köln im Winter verlassen

Hat der FC Interesse an Kaan Ayhan? (21. Januar 2022)

Derweil schauen sich die Kölner Verantwortlichen weiter nach neuen Spielern um. Laut „Kölner Stadt-Anzeiger“ soll dabei ein ehemaliger Bundesligaspieler in den Fokus gerückt sein. Kaan Ayhan soll demnach im Interesse der Kölner stehen. Der ehemalige Profi des FC Schalke 04 und von Fortuna Düsseldorf steht aktuell beim italienischen Erstligisten US Sassuolo unter Vertrag. Im Gegensatz zu Chabot ist der 27-Jährige Rechtsfuß. Er wird auch von einigen türkischen Vereinen umworben.

Unsere Partner









zurück

weiter

FC mit Chabot einig? (21. Januar 2022)

12 Bilder Neuer Trainer des 1. FC Köln - das ist Steffen Baumgart

Der 1. FC Köln scheint auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden zu sein. Offenbar steht der FC kurz davor, Wunsch-Verteidiger Julian Chabot an den Rhein zu holen. Spätestens seit dem Wechsel von Jorge Meré haben sich die Kölner intensiv auf dem Transfermarkt nach einem Innenverteidiger umgeschaut. Kein Wunder, nach den Abgängen von Meré, Rafael Czichos und Sava Cestic stehen FC-Trainer Steffen Baumgart mit Timo Hübers und Luca Kilian nur noch zwei Innenverteidiger zu Verfügung. Ein riskantes Spiel, denn Hübers gilt als extrem verletzungsanfällig, Kilian wirkt bislang nicht immer sattelfest. Wie die „Bild“ berichtet, ist sich der FC mit Julian Chabot bereits einig. Der Abwehrhühne will zurück nach Deutschland, der FC scheint für ihn die richtige Adresse. Zwischen den beiden Vereinen gibt es offenbar noch kleine Hürden zu überwinden. Köln will den 23-Jährigen bis zum Sommer leihen. Der Vertrag soll mit einer Kaufoption versehen und möglicherweise in der kommenden Woche perfekt gemacht werden. Noch am Mittwoch hatte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielabteilung betont, dass vor dem Bochum-Spiel am Samstag (18.30 Uhr, Sky) nicht mit einem neuen Spieler im Kader zu rechnen sei.

Lukratives Angebot für Anthony Modeste (19.01.2022)

Zwölf Tore in der Liga, nun drei im Pokal - Anthony Modeste blüht unter Steffen Baumgart wieder zu alter Stärke auf. Kein Wunder, dass der Stürmer damit Interesse weckt. Laut der saudischen Zeitung „Arriyadiyah“ will der AFC-Champions-League-Sieger Al-Hilal den 33-Jährigen unter Vertrag nehmen. Das online-Portal transfermarkt.de berichtet, dass dem FC sogar ein lukratives Angebot vorliegen soll. Ob Köln darauf eingehen wird, ist aber eher fraglich. Der Angreifer wird nicht umsonst als die FC-Lebensversicherung beschrieben, hat großen Anteil am Kölner erfolg. Und Modeste hat mit den Geißböcken noch Großes vor. „Am Ende will ich dazu beitragen, dass wir irgendwann noch mal mit dem FC in Europa spielen“, sagte Modeste im Interview mit Sport1. „Viel wichtiger aber für uns ist: Wir sind auf einem guten Weg, die Klasse zu halten.“

Nächster FC-Abwehrspieler vor dem Absprung? (17.1.)

Nach den Abwanderungsgedanken von Jorge Meré Richtung Mexiko könnte es nun einen weiteren Abgang in der Kölner Defensive geben. Schon vor Wochen hatten die Kölner Verantwortlichen Noah Katterbach eine Veränderung nahegelegt. Diese steht laut Kölner Stadt-Anzeiger kurz bevor. Demnach haben sich die beteiligten Parteien mit dem FC Basel über eine Leihe geeinigt. Katterbach würde in der Schweiz sogar Conference League spielen können. In dieser Saison kommt der Abwehrspieler gerade einmal auf 15 Einsatzminuten, wurde von Steffen Baumgart ansonsten nicht berücksichtigt. Der FC erhofft sich, dass Katterbach bei Basel zurück zu alter Form findet.

Derweil gibt es erste Spekulationen um einen neuen Innenverteidiger in Köln. Der italienische Journalist Nicolo Schira bringt Julian Chabot von Sampdoria Genua ins Spiel. Demnach habe sich der FC nach dem Abwehrmann schon erkundigt. Am Sonntag hatte Thomas Kessler, Leiter der Lizenzspielerabteilung, gesagt, man werde sich konkreter auf dem Transfermarkt umschauen und hätte schon erste Gespräche geführt. Chabot, der in der Jugend für Frankfurt, Nürnberg und Leipzig spielte, erfüllt offenbar einige Kritierien, die ein künftiger Kölner Innenverteidiger mitbringen muss.

Dem FC liegt ein konkretes Angebot für Meré vor (13.1)

Es war fleißig darüber spekuliert worden, jetzt liegt dem 1. FC Köln ein konretes Angebot vor. Der mexikanische Club CF América will Innenverteidiger Jorge Meré verpflichten. Das bestätigte FC-Finanzboss Alexander Wehrle gegenüber dem Express. Auch der Kicker hatte darüber berichtet. Meré hatte bereits im Sommer Wechselgedanken geäußert. Nach einer eher enttäuschenden Hinrunde mit wenig Einsatzzeit wurde erneut über einen Wechsel im Winter spekuliert. CF América soll laut Medienberichten einen Kauf des Spielers erwägen, eine Leihe komme demnach nicht in Frage. Die Verhandlungen haben offenbar auch schon Konturen angenommen. Nach Rafael Czichos und Sava Cestic wäre Meré der dritte Innenverteidiger, der den FC verlassen würde. Nominell stünde FC-Trainer Steffen Baumgart dann nur noch das Duo Luca Kilian und Timo Hübers zur Verfügung. Meré war am Morgen wieder in das Mannschaftstraining der Kölner eingestiegen.

6.1.2022 Genua an Duda interessiert?

Nach dem Blitz-Transfer von Rafael Czichos steht möglicherweise ein weiterer überraschender Wechsel bevor. Laut Sky Sport sind der FC Genua und Sampdoria an einer Verpflichtung von Ondrej Duda interessiert. Demnach wollen die italienischen Clubs den Slowaken noch im Winter verpflichten und haben ihr Interesse hinerlegt. Ein konkretes Angebot soll dem FC aber noch nicht vorliegen. Duda hat in Köln noch Vertrag bis 2024 und soll eigentlich gehalten werden. Konkreter wird es offensichtlich bei Sava Cestic. Der Abwehrspieler wurde am Donnerstag vom Training freigestellt, um konkrete Gespräche mit anderen Clubs zu führen. Unter anderem sollen Greuther Fürth und Hansa Rostock an dem Verteidiger interessiert sein.

2.1.2022 Rafael Czichos wechselt in die USA

Beim 1. FC Köln bahnt sich offenbar ein kurzfristiger Transfer an. Wie der „Express“ berichtet, steht Abwehrchef Rafael Czichos unmittelbar vor einem Wechsel. Der Innenverteidiger wird laut Bericht mit Chicago Fire in Verbindung gebracht. Bereits im vergangenen Sommer hatte Czichos in einem Interview mit dem GA gesagt, dass er sich einen Wechsel ins Ausland durchaus vorstellen kann. Das könnte jetzt der Fall werden. Czichos Vertrag beim FC läuft im Sommer ohnehin aus. Nun könnten die Geißböcke mit einem Transfer zum ehemaligen Schweinsteiger-Club noch eine Ablöse einstreichen. Diese dürfte bei rund 500 000 Euro liegen.

HSV-Youngster Faride Alidou offenbar auf dem Zettel des FC (15.12.)

Zu den sehr positiven Erscheinungen im Team des HSV zählt in der Zweitliga-Hinrunde Faride Alidou. Der 20-Jährige hat seit seinem Profidebüt zwar erst acht Spiele für den Traditionsclub bestritten, kommt dabei aber auf zwei Tore und bereits vier Vorlagen. Damit hat sich der gebürtige Hamburger, der auf der linken offensiven Seite beheimatet ist, in den Fokus einiger Erstligisten gespielt. Darunter soll nach einem Bericht der "Hamburger Morgenpost" auch der FC sein. Neben seinen bisherigen Leistungen macht auch sein Vertragsstatus Alidou für viele Clubs interessant: Das Nachwuchstalent ist im Sommer ablösefrei – der HSV müsste ihn also in diesem Winter verkaufen, um zumindest noch eine kleine Summe zu kassieren. Alidou hat angekündigt, nach dem Heimspiel gegen Schalke 04 am Samstag eine Entscheidung über seine Zukunft bekannt zu geben.

Stürmer Pohjanpalo könnte aus Leverkusen zum FC wechseln (28.07.)

FC-Trainer Steffen Baumgart hat zwei Baustellen in seinem Kader ausgemacht. Demnach sucht der FC nach einem Angreifer und einem Linksverteidiger. Wie die "Bild"-Zeitung nun berichtet, steht Joel Pohjanpalo bei den Geißböcken auf der Liste. Der Stürmer besitzt beim Rivalen Bayer Leverkusen noch einen Vertrag bis 2022, jedoch plant der neue Trainer Gerardo Seoane offenbar nicht mehr mit dem finnischen EM-Teilnehmer. Pohjanpalo war in der vergangenen Saison an Union Berlin ausgeliehen und erzielte für die Eisernen sechs Tore. Gründe, die gegen eine Verpflichtung sprechen, sind allerdings seine Verletzungsanfälligkeit und die Tatsache, dass der 26-Jährige mit seiner Größe und seinem Spielstil sehr den beiden FC-Stürmern Anthony Modeste und Sebastian Andersson gleicht.

Dortmunds Tigges kommt wohl nicht zum FC (26.07.)

Zuletzt gab es Berichte, dass die Geißböcke an Stürmer Steffen Tigges von Borussia Dortmund interessiert sind und Gespräche mit den BVB-Verantwortlichen aufnehmen wollten. Wie der "Kicker" nun aber vermeldet, wird aus dem möglichen Transfer nichts, weil die Dortmunder den 22-Jährigen offenbar nicht abgeben wollen. Für die U21 der Dortmunder erzielte Tigges in der vergangenen Saison in 35 Spielen 22 Tore.

Jakobs beim 1. FC Köln vor Absprung (10.07.)

Der Abschied von Ismail Jakobs beim 1. FC Köln scheint konkrete Züge anzunehmen. Entgegen der Ansage von Trainer Steffen Baumgart stand der Flügelspieler im Testspiel gegen den MSV Duisburg nicht im Kader. „Er spielt morgen“, hatte Baumgart noch am Freitag nach dem Testspiel gegen Fortuna Köln gesagt. Laut FC haben sich die Gespräche mit dem AS Monaco jedoch konkretisiert. Zum Schutze des Spielers verzichtete Baumgart auf den U21-Europameister. Jakobs will den nächsten Schritt seiner Karriere gehen und sieht seine Zukunft bei den Monegassen. Der Transfer würde Köln wichtige Einnahmen in die klammen Kassen spülen. Dem Vernehmen nach soll Monaco zwischen acht und neun Millionen Euro für Jakobs bieten.

Wechselt Ismail Jakobs zu AS Monaco? (07.07.)

Während sich beim FC zu Beginn der EM zumindest bei den Verkäufen wenig getan hat, scheint das Transferkarussell nun Fahrt aufzunehmen. Wie die „Sport Bild“ berichtet, steht Ismail Jakobs offenbar kurz vor dem Absprung. Der Flügelspieler soll mit einem Wechsel zum AS Monaco liebäugeln. Laut „Sport Bild“ habe sich der FC mit den Monegassen bereits auf eine Ablöse von acht Millionen Euro geeinigt, obwohl Jakobs über eine Ausstiegsklausel von 13 Millionen Euro verfügt. Nach übereinstimmenden Medienangaben sei man sich daher noch nicht einig. Zumal auch weitere Bundesligisten Interesse zeigen. Auch bei Sebastiaan Bornauw und Ellyes Skhiri könnte es schon bald neue Entwicklungen geben.

Plant der FC mit diesem Bornauw-Ersatz? (01.07.)

Nach der Neuverpflichtung von Timo Hübers hat der 1. FC Köln möglicherweise einen weiteren Abwehrspieler im Visier. Der belgische Journalist Sacha Tavolieri berichtet vom Kölner Interesse an Arthur Theate als Ersatz für Sebastiaan Bornauw. Der 21-jährige Innenverteidiger avancierte in der vergangenen Spielzeit beim belgischen Erstligisten KV Oostende zum Stammspieler. Das belgische Portal voetbalprimeur.de spricht von einer Ablöse von acht Millionen Euro. Dieser Transfer würde allerdings nur Sinn machen, wenn der FC eine deutlich höhere Ablöse für Bornauw erzielt, als die Höhe des Marktwertes, die bei zwölf Millionen Euro liegt. Theate lief in der vergangenen Spielzeit für Oostende 35 Mal auf und erzielte fünf Treffer. In der Jugend war er für Standard Lüttich und den KRC Genk unterwegs.

Köln gleich an zwei weiteren Offensivspielern interessiert (28.06.)

Der 1. FC Köln soll offenbar an einer Verpflichtung eines weiteren Angreifers interessiert sein. Wie „Sportbuzzer“ berichtet, steht Linton Maina auf der Wunschliste der Kölner. Maina spielt aktuell bei Hannover 96, die Niedersachsen würden den Offensivspieler aber ziehen lassen, sollte die Ablöse stimmen. Laut transfermarkt.de ist Maina rund drei Millionen Euro wert, die Ablöse läge wohl deutlich niederiger. Der 22-Jährige gilt als explosiver, schneller Außenspieler, ist aber sehr verletzungsanfällig. Maina soll wohl die Nachfolge von Marius Wolf antreten. Laut „Kicker“ soll auch Philipp Klement vom VfB Stuttgart eine Option für den FC sein. Der Mittelfeldspieler besitzt allerdings noch Vertrag und wird auch von Schalke umworben. Möglich wäre eine Leihe.