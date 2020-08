DFB-Pokal : 1. FC Köln trifft auf Altglienicke oder Viktoria Berlin

Köln Der Gegner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln in der ersten Runde des DFB-Pokals steht zwar noch immer nicht fest, aber zumindest können nun zwei Vereine von der Kandidatenliste gestrichen werden.

Das Endspiel zwischen den beiden Nordost-Regionalligisten findet am 22. August (16.45 Uhr) im Rahmen des „Finaltags der Amateure“ statt und wird in einer deutschlandweiten Konferenz live in der ARD gezeigt. Der Gewinner des Berliner Finales trifft in der ersten Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) wiederum auf die Geißböcke.