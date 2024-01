Trotz neuem Trainer: 1. FC Köln tritt durch 1:1 gegen Heidenheim im Abstiegskampf auf der Stelle

Köln kam gut aus der Kabine. Kainz verdingte sich bei einem Konter als Servicemann für den mitgelaufenen Linton Maina, doch der zeigte nicht das erste Mal in dieser Saison Nerven, scheiterte an Torwart Müller (46.). Der FC wollte den Schwung mitnehmen, doch agierte mitunter zu sorglos. So kam Tim Kleindienst im Strafraum an den Ball, schoss den freistehend jedoch über das Tor (51.). Schwäbe hatte die – man muss es so sagen – 100-prozentige Chance mit einem schwachen Zuspiel eingeleitet. Ein Weckruf - aber nur für die Gäste. Nach einer Beste-Ecke durfte Adrian Beck vom Strafraum aus unbehelligt Maß nehmen und traf am verdutzten Schwäbe, dem die Sicht versperrt war, vorbei ins Tor – 1:1 (55.). Die Verunsicherung griff um sich beim Schultz-Team. Heidenheim, vor der Pause im Dezember mit drei Liga-Siegen in Folge, wirkte nun selbstbewusst, legte die Zurückhaltung ab, agierte klarer.