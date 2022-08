Kölner Auftaktsieg : Trotz Modeste-Ärger: Der FC besiegt Schalke zum Start mit 3:1

Der erlösende Kölner Führungstreffer: Torschütze Luca Kilian (vorn) jubelt besonders laut. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Der 1. FC Köln hat seine Auftakt-Partie der Bundesliga gegen Schalke mit 3:1 gewonnen – ohne Anthony Modeste. Der Torjäger steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Der FC profitierte auch vom Video-Schiedsrichter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Guido Hain

Morgens war die Welt noch in Ordnung rund ums Geißbockheim. Die Spieler des 1. FC Köln trafen sich zum obligatorischen Anschwitzen vor dem Bundesliga-Start am Abend gegen Schalke 04. Auch Anthony Modeste trabte in der Früheinheit über den Rasen. Nur wenig später aber sickerte die Nachricht durch, dass dies das letzte Früh-Aufwärmprogramm des Franzosen in Reihen der FC-Profis vor einem Pflichtspiel sein könnte. Der Torjäger, der vergangene Saison mit 20 Treffern großen Anteil hatte am Erreichen der Conference League, steht vor einem Wechsel zum Ligakonkurrenten Borussia Dortmund. FC-Geschäftsführer Christian Keller bestätigte vor der Partie gegen Schalke, man habe „auf Wunsch von Tony Modeste hin heute Mittag mit dem BVB mündlich eine grundsätzliche Einigung über einen Wechsel erzielt“. Der Franzose soll Sébastien Haller bei der Borussia ersetzen, der wegen einer Hodenkrebserkrankung monatelang ausfallen wird.

Ein wenig rückte die Partie gegen Schalke bei all dem Modeste-Transfer-Theater zunächst in den Hintergrund. Doch die Kölner ließen sich die Situation nicht anmerken und gewannen ihr erstes Saisonspiel gegen den Ruhrpott-Club mit 3:1 (0:0). Dabei profitierten sie auch davon, dass der Ex-Kölner Dominick Drexler Rot gesehen hatte (35.). In Überzahl war der FC dann das bessere Team und siegte verdient.

Unsere Partner









zurück

weiter

Modeste am Montag zum Medizincheck beim BVB

Auch ohne Modeste, den bisherigen Großverdiener und Top-Torjäger. Mit rund 3,5 Millionen Euro Jahressalär ist der Franzose in der Kölner Gehaltsliste ganz oben angesiedelt. In Dortmund soll er sechs Millionen Euro verdienen und einen Einjahresvertrag erhalten. FC-Geschäftsführer Christian Keller hatte ihm noch kein Angebot für einen längerfristigen Vertrag unterbreiten können – aus wirtschaftlichen Gründen. Frühestens im Herbst sollten Möglichkeiten über eine Verlängerung des Kontraktes besprochen werden. Das war Modeste zu spät. Er wollte mehr Planungssicherheit für den Herbst seiner Karriere – er ist ja auch schon 34. Daher hatte er zuletzt häufiger mit einem Wechsel kokettiert. „Ich bin immer ehrlich und habe eine klare Linie. Wenn etwas kommt, muss ich mit dem Verein darüber reden“, sagte er neulich. „Ich denke, das wird kein Problem sein, weil ich denke, dass die Top-Verdiener langsam wegmüssen.“ Er müsse auch an sich denken, habe „nur eine Karriere, um Titel zu holen, aber auch um Geld zu verdienen“.

Sein Vertrag beim FC läuft noch bis 2023, der FC würde also noch eine Ablöse für ihn erhalten und erhofft sich angeblich einen Betrag von fünf Millionen Euro. In dieser Hinsicht liegen die Vereine noch auseinander. Mit einer baldigen Einigung ist aber zu rechnen, am Montag soll Modeste den Medizincheck in Dortmund absolvieren. Noch aber steht der Stürmer im Kader des FC, gegen Schalke allerdings nicht. Nummer 27 war draußen. Das mögliche Abschiedsgeschenk an seinen selbsternannten Herzensverein musste also in der Schublade bleiben. „Es ist nicht fix, aber es gibt eine mögliche Einigung. Daraufhin habe ich entschieden, dass er nicht mehr dabei ist“, sagte FC-Trainer Steffen Baumgart vor dem Duell mit Schalke bei Dazn. „Dass Tony und fehlen wird, darüber müssen wir nicht reden, aber genau da liegt die Chance für andere. Wir werden nicht lange in Trauer sein.“

Dietz stürmt für Modeste

Für Modeste bekam überraschend im Sturmzentrum Bundesliga-Debütant Florian Dietz eine Chance, an seiner Seite stürmte Jan Thielmann. In der Viererkette kam Luca Kilian anstelle Timo Hübers, der wie Spielgestalter Mark Uth verletzt fehlte, zum Zug und bildete mit Jeff Chabot das Innenverteidiger-Duo. Auch Kingsley Schindler durfte auf der rechten Seite überraschend ran und ersetzte Neuzugang Sargis Adamyan, der bei der Pokal-Niederlage in Regensburg in der Startelf stand. Als Kapitän lief wieder Jonas Hector auf, für ihn musste Neuzugang Kristian Pedersen weichen.

Der FC ist ja so eine Art Angstgegner für die Schalker, die seit acht Spielen ohne Sieg gegen Köln ist. Doch der Aufsteiger, mit dem Ex Kölner Dominick Drexler in der Anfangsformation, wirkten zu Beginn wacher und mutiger. Genauso wie es der neue Trainer Frank Kramer vor dem Anpfiff gefordert hatte. Und nach zehn Minuten wäre die Baumgart-Elf beinahe das erste Mal in dieser Saison in Rückstand geraten. Nach einer Ecke bediente Hector den am Strafraum lauernden Rodrigo Zalazar unfreiwillig. Glück hatten er und die Kölner, dass Maya Yoshida bei dessen vermeintlichem Traumtor Marvin Schwäbe im Kölner Kasten aus einer Abseitsposition heraus irritierte. Nach Videobeweis verweigerte Schiedsrichter Robert Schröder dem Treffer die Anerkennung.

Kölner dominieren in Überzahl

Das änderte aber nichts an der hohen Schlagzahl der Schalker, die mit ihrer Aggressivität den FC zunächst in einige Schwierigkeiten brachte. Doch der rüttelte und schüttelte sich, fand besser ins Spiel und versuchte es häufiger über die linke Bahn mit dem agilen Florian Kainz. Zu vielversprechenden Chance kamen die Kölner aber zunächst nach Standards. So rutschte Chabot nach einer Kainz-Ecke in den Ball, doch der rutschte knapp am Pfosten vorbei (17.). Keine vier Minuten später war dann Dietz nach einem Heber von Dejan Ljubicic frei durch, dass der „Lange“ jedoch kein Sprinter ist, wurde dabei deutlich. Er ließ sich von Routinier Maya Yoshida noch abdrängen.

Und die Kölner blieben in dieser Phase dominant. Schmitz-Flanke zirkelte eine Flanke fachgerecht auf Dietz, 1,90 Meter groß, doch der brachte den Kopfball aus kurzer Distanz zu unplatziert aufs Schalker Tor, Alexander Schwolows Fäuste verhinderten die Führung (25.). Dass Modeste diese riesige Chance genutzt hätte, darüber lässt sich nur spekulieren. Der Kölner Vortrag war zwar geprägt von Wille und – wie immer – von einer hohen Laufbereitschaft, doch dem Passspiel fehlte es an letzter Präzision. Ganz klare Aktionen waren zunächst selten, bis, ja bis Drexler an alter Wirkungsstätte eine Überportion Motivation zeigte. Der Tritt des gebürtigen Bonners auf Hectors Wade im intensiven Zweikampf zog den Platzverweis nach sich. Ein harte Entscheidung Schröders nach Videobeweis, aber keine falsche.

Abwehrspieler Kilian trifft

Die Kölner übernahmen in Überzahl die Kontrolle, einen Ljubicic-Schuss parierte Schwolow (37.), Sie waren an einem Tor dran, dran ist aber eben nicht drin. So standen 13:3 Abschlüsse zugunsten des Baumgart-Teams in Hälfte eins auf dem Pausenzettel.

Ein Nachlassen der Kölner war nicht auszumachen, sie blieben dominant und hielten die Gäste von ihrem Tor fern. In der Offensive wurden sie zwingender, auch da die Pässe mit einer höheren Genauigkeit kamen. Es sollte sich lohnen. Eine gelungene Kombination über Ljubicic und Hector nach einer kurzen Ecke veredelte Abwehrspieler Kilian zur verdienten Führung (49.). Das „Trömmelchen“ erklang zum ersten Mal im Kölner Stadion. Und der Druck nahm zu. Jan Thielmanns Volley-Direktabnahme zischte am Schalker Tor vorbei (55.).

Ljubicic macht Deckel drauf

Der FC wollte einer möglichen Bedrohung durch die Schalker gar nicht erst zulassen, sie setzen nach und blieben im Vorwärtsgang. Und profitierten ein drittes Mal vom Videobeweis. Der Schuss des für Schindler eingewechselten Adamyan, der gleich Unordnung in Schalkes Defensive stiftete, wurde geblockt, doch der Nachschuss von Kainz saß. Nach Überprüfung im Kölner Keller zählte der Treffer (62.). Spätestens in diesem Moment schien der Ärger um den wahrscheinlichen Weggang Modestes, dessen zumindest zu einem fragwürdigen Zeitpunkt an die Öffentlichkeit gelangte, wie weggeblasen.