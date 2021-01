Vertragsauflösung : FC und Sörensen gehen getrennte Wege

Köln Nach Christian Clemens wird auch Frederik Sörensen des 1. FC Köln verlassen. Das berichtet der Geissblog.Koeln.

Sörensen war bereits vor einer guten Woche aus dem Kader der ersten Mannschaft verbannt worden. Neben Christian Clemens, der sich bereits Darmstadt 98 angeschlossen hat und Robert Voloder, der ausgeliehen werden soll. Sörensen war in der vergangenen Spielzeit an Young Boys Berlin ausgeliehen und sollte noch eine Chance bekommen. Diese hat er nicht genutzt. Der FC will durch die Vertragsauflösungen Geld für mögliche weitere Transfers freimachen.