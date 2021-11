Spiel gegen Union Berlin : Anthony Modeste ist die Lebensversicherung des 1. FC Köln

Köln Beim 2:2 gegen Union Berlin avanciert wieder Anthony Modeste zur Kölner Lebensversicherung. Der Stürmer des 1. FC Köln fällt aber auch durch einen Mützenklau auf.

Gut 50 Minuten waren im Spiel des 1. FC Köln gegen Union Berlin am Sonntagabend vor 49 000 Zuschauern gespielt, da verpasste Jonas Hector nach einer Flanke von Florian Kainz den Ball nur um Haaresbreite. Steffen Baumgart riss sich seine Schiebermütze vom Kopf und schrie wutentbrannt in der Kölner Nachthimmel. Der FC-Coach war so wütend, dass man Angst haben musste, er würde in sein geliebtes Accessoire beißen. Tat er nicht. Und das war gut so. Denn sonst hätte das Fußball-Publikum wohl den schönsten Nebenschauplatz des Spiels nicht mehr mitbekommen. Denn was Hector in diesem Moment nicht gelungen war, gelang Anthony Modeste vier Minuten vor Ende der regulären Spielzeit, und wieder spielte Baumgarts Schiebermütze eine Hauptrolle. Nach einer Ecke stieg Modeste am höchstens und köpfte den Ball gefühlvoll ins Netz. Dritter Doppelpack der Saison, Ligator Nummer acht, 2:2.