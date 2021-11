1. FC Köln : Eine eins, eine fünf - die Einzelkritik zum Spiel gegen Union Berlin

Köln Wie schon beim 0:2 gegen Dortmund war der 1. FC Köln auch gegen Union Berlin die bessere Mannschaft. Dennoch reichte es auch gegen die Eisernen nicht zu einem Sieg.

Die Statistik spricht klar für den 1. FC Köln. Gegen Union Berlin hatten die Geißböcke deutlich mehr Ballbesitz, suchten öfter den Abschluss, spielten viel mehr Pässe - und doch reichte es erneut nicht für den ersten Sieg über die Eisernen in der Bundesliga. Im Gegenteil: Torjäger Anthony Modeste rettete in der Schlussphase den Kölnern einen Punkt. „Tony ist natürlich gut drauf und tut uns allen sehr gut. Wir haben ja nicht nur Tony, wir haben eine gute Offensive“, sagte Kölns Verteidiger Benno Schmitz. In der Tat zeigten auch weitere Kölner Offensivspieler ordentliche Leistungen.

In der Defensive schlichen sich erstaunliche Fehler in das Kölner Aufbauspiel. Bei Jonas Hectors katastrophalen Fehlpass ging es noch gut. Bei Rafael Czichos einige Zeit später nicht mehr. „Da nehmen wir auch einmal einen Fehler in Kauf. Für das, was wir hinten rauspielen bekommen wir vielleicht vorne mehr Chancen, weil wir den Gegner locken“, so Schmitz. Dabei stand die Innenverteidigung zu Beginn der Begegnung noch sicher. Auch Timo Horn machte zumindest beim ersten Gegentor nicht die beste Figur.