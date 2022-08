Zwischen weltklasse und Bankdrücker : Unsere Gewinner und Verlierer des FC-Saisonstarts

Bonn Der 1. FC Köln hat einen sehr ordentlichen Start in der Bundesliga hingelegt. Bei den Leistungen der Spieler allerdings gibt es deutliche Schwankungen. Der GA hat die bisherigen Gewinner und Verlierer aufgelistet.

Die ersten Runden sind gespielt, die ersten englischen Wochen überstanden. Man kann nicht behaupten, dass der Start des 1. FC Köln vollends geglückt wäre. Im DFB-Pokal war die erste Runde gleich Endstation für die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart: gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg. In der Conference League erreichten die Kölner dagegen die Gruppenphase: durch einen Sieg beim Fehérvár FC (3:0), nachdem sie das Hinspiel in Müngersdorf gegen die Ungarn verloren hatten (1:2). In der Meisterschaft sind sie von einer Niederlage aber bislang verschont geblieben. In der Tabelle rangiert der FC nach einem Sieg und drei Unentschieden auf Platz acht, in eben jenem Bereich, in dem sie sich auch gerne am Ende der Spielzeit wiederfänden.