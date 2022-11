Traumtor von SChmitz : 1. FC Köln verliert kleines Derby

Köln Trotz Überlegenheit, eines Traumtors und zahlreicher Chancen hat der 1. FC Köln das kleine Derby gegen Bayer Leverkusen verloren.

Sollte dem 1. FC Köln beim 0:2 am vergangenen Sonntag gegen den SC Freiburg tatsächlich die nötige Frische gefehlt haben, dann war es offenbar nur ein kurzer Anflug spielerischer Müdigkeit. Im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zeigte der FC über 90 Minuten eine engagierte Leistung, belohnte sich dafür aber nicht. Das Traumtor von Benno Schmitz (30.) glich Nadiem Amiri (65.) aus, Moussa Diaby (71.) sorgte für den 1:2-Endstand. Dabei wäre für Köln deutlich mehr drin gewesen. Vor allem unmittelbar nach dem Seitenwechsel hätte Köln nachlegen können, wurde aber schließlich gnadenlos ausgekontert.

Auch im letzten Heimspiel des Jahres blieb sich Steffen Baumgart treu und wechselte gleich auf mehreren Positionen. Verständlich: Denn mit Jonas Hector für Kristian Pedersen sollte dem Kölner Spiel deutlich mehr Stabilität verliehen werden. Zudem startete Sargis Adamyan für Steffen Tigges und Denis Huseinbasic erhielt den Vorrang vor Ondrej Duda auf der Zehn. Mit der Aufstellung schickte Baumgart offenbar die richtige Elf in die Partie. Gegen den Nachbarn, der am vergangenen Wochenende Union Berlin noch mit einem 5:0 abgefertigt hatte, fanden die Kölner zunächst gut ins Spiel. Der FC hatte in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, eine höhere Passgenauigkeit und kam nach gut zehn Minuten auch zu der ersten guten Chance. Nach Vorarbeit von Florian Kainz legte Huseinbasic auf Adamyan ab, doch Bayer-Keeper Lukas Hrádecký reagierte stark.