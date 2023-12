Tief im Tabellenkeller 1. FC Köln unterliegt beim SC Freiburg

Köln war nun überwiegend damit beschäftigt, das Ergebnis zu halten. Der Druck der Gastgeber nahm zu. Der Sicherheitsgedanke bei den Kölnern überwog, Abwehrspieler Luca Kilian kam in die Partie für Thielmann. Es waren Nadelstiche, auf die der FC hoffte. Und er setzte sie. Uth schob den Ball nach Mainas Zuspiel knapp am Tor vorbei (68.). Freiburg fand keine großen Schlupflöcher im Netz der vielen Abwehrbeine. Die Führung kam dann eher überraschend. Nach einem weiten Ball in den Kölner Strafraum parierte Schwäbe zunächst Merlin Röhls Kopfball stark, doch gegen den Nachschuss des eingewechselten Michael Gregoritsch war er machtlos (72.). Timo Hübers war beim Klärungsversuch weggerutscht. Freiburg dominierte und hätte durch Gregoritsch nachlegen können, er scheiterte an Schwäbe (85.), der zunächst eine höhere Niederlage verhinderte. Gegen den Kopfball Roland Sallais in der Nachspielzeit war er allerdings machtlos.