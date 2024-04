Fußball-Bundesliga „Das war nicht bundesligatauglich“: Köln unterliegt Darmstadt mit 0:2

Allein die Hoffnung blieb auf einen erneuten Last-Second-Sieg. Doch diesmal stellte sich das Wunder quer, da Oscar Vilmhelmsson in der Nachspielzeit den Deckel draufsetzte auf den nicht unverdienten Sieg der Gäste. Die Kölner Fans waren naturgemäß völlig bedient. „Wir haben die Schnauze voll“ dröhnte es von den Rängen. Gellende Pfiffe. Dann war Schluss. Und vermutlich ist der siebte Kölner Bundesliga-Abstieg damit unausweichlich. Wenn kein Wunder passiert. „Wir haben noch vier Mal die Chance auf drei Punkte“, sagte Abwehrspieler Timo Hübers in den Katakomben in Müngersdorf und machte sich und der Mannschaft damit selbst Mut, ohne den Eindruck zu vermitteln, tatsächlich an die Rettung zu glauben. Denn er wusste nur zu gut, dass das Team gegen Darmstadt alles hat vermissen lassen, was an den Klassenerhalt glauben ließe. „Mut, Wille und Entschlossenheit“ hätten gefehlt, sagte Hübers. „Uns ist das Herz in die Hose gerutscht.