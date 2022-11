Auswärtsniederlage : 1. FC Köln unterliegt Freiburg 0:2

Freiburg Drei Tage nach dem bitteren Aus im europäischen Wettbewerb hat der FC einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Beim SC Freiburg unterlag der FC 0:2.

Marvin Schwäbe stand mit ausgebreiteten Armen im Freiburger Stadion und verstand die Welt nicht mehr. Der Keeper des 1. FC Köln ist eigentlich ein Vertreter der ruhigen Sorte, beim 0:2 gegen den SC Freiburg zum Abschluss des 13. Bundesliga-Spieltags wurde der Keeper dann doch ein wenig lauter. „Wir haben das vorher genau analysiert und wussten, was auf uns zukommt. Dann ist es natürlich schade, dass wir das nicht unterbinden konnten“, sagte der Kölner Keeper. Einzig Schwäbe verhinderte bei dem haushoch überlegenen Tabellenzweiten eine höhere Niederlage. Drei Tage nach dem bitteren Aus in der Conference League hat der 1. FC Köln den Strapazen der vergangenen Wochen Tribut zollen müssen. Woo-Yeong Jeong (53.) und Michael Gregoritsch (64.) trafen vor 34 700 Zuschauern.

FC-Trainer Steffen Baumgart hatte seine Mannschaft erneut umgestellt. Eric Martel erhielt wieder den Vorzug vor Denis Huseinbasic, außerdem rotierten Linton Maina für Sargis Adamyan, Benno Schmitz für Kingsley Schindler und Luca Kilian für Timo Hübers in die Startelf. Schon die ersten Minuten gehörten den Gastgebern - und wie. Michael Gregoritsch ließ Kilian links liegen, den Schuss von Christian Günter konnte die Kölner Hintermannschaft gerade noch abblocken. Keine 120 Sekunden später versuchte es Vincenzo Grifo, dieses Mal parierte Schwäbe glänzend. Sein Gegenüber brachte dann erstmals die Kölner ins Spiel. Mark Flekken spielte Florian Kainz den Ball in den Fuß, doch der Ersatz-Kapitän bekam mit dem schwachen Fuß keinen Druck hinter den Ball.

Freiburg blieb aber das bessere und gefährlichere Team. Ritsu Doan prüfte Schwäbe aus der Distanz, der ließ den Ball vor die Füße von Gregoritsch prallen, parierte den Nachschuss stark. Wieder probierte es Doan, vergab aber deutlich. Der gebürtige Bonner Lukas Kübler kam aus spitzem Winkel zum Abschluss, aber Kilian rettete in höchster Not. Erst Mitte der ersten Halbzeit ließ das enorme Tempo der Freiburger nach. Dennoch fand der FC in der Offensive so gut wie gar nicht statt. Bis kurz vor dem Seitenwechsel. Eine Ecke von Kainz verlängerte Steffen Tigges, Ellyes Skhiri verfehlte den Ball, eine Hereingabe von Maina konnte der Tunesier ebenfalls nicht verwerten.